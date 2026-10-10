Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, le recensioni premiano Switch 2

Con la caduta dell’embargo nella notte sono arrivate le prime recensioni di Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, la corposa espansione dell’action GDR di Capcom in uscita domani. Il quadro che emerge dalla stampa internazionale è decisamente favorevole, con parecchie testate che hanno assegnato valutazioni pari o superiori all’8 e una versione per Nintendo Switch 2 che ha convinto più di quanto molti si aspettassero.

Al momento il gioco viaggia su una media di 83 su Metacritic e di 86 su OpenCritic. A essere apprezzati sono soprattutto la qualità dei contenuti aggiuntivi, l’ampiezza della nuova avventura e i miglioramenti generali rispetto al gioco base. Il dato più curioso riguarda però la console ibrida di Nintendo, dove i recensori hanno valutato anche il lavoro di conversione dell’esperienza originale. Su Switch 2 la media sale a 88 su Metacritic, un segnale piuttosto chiaro di un port riuscito e ottimizzato con cura.

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Un’espansione ricca che non sistema ogni difetto

Tra chi ha promosso il nuovo capitolo c’è IGN, che assegna un 8 su 10 e parla di un pacchetto sostanzioso, “una valanga di nuovi contenuti” capace di ricordare un’epoca in cui le espansioni erano davvero generose. La nuova regione innevata garantisce decine di ore di esplorazione, personaggi interessanti e nemici più dinamici. Non mancano però le critiche, perché secondo la testata la parte finale risulta troppo ripetitiva e il sistema di ricompense rende la caccia all’equipaggiamento meno stimolante di quanto potrebbe essere.

Più tiepida la posizione di RPGamer, che si ferma a 7. Anche qui Dark Arisen viene considerato un passo avanti concreto, merito della nuova avventura ambientata a Norgan e di sistemi ampliati come vocazioni, slot abilità e reliquie. La trama viene descritta come “un netto passo avanti” rispetto al titolo di partenza, mentre i dungeon Lost Rites danno più spessore all’endgame. Restano tuttavia limiti evidenti, a partire da nemici ripetitivi e da qualche problema di ritmo. I fan troveranno “molto da apprezzare”, ma chi non aveva amato l’originale difficilmente cambierà idea.

La sorpresa arriva da Nintendo Switch 2

Sul fronte della console di Nintendo il giudizio più entusiasta porta la firma di Nintendo Life, che assegna un 9. La testata definisce Dragon’s Dogma 2 “uno dei migliori action RPG in circolazione” e sottolinea come i nuovi contenuti e le nuove sfide valorizzino l’intero pacchetto. Grande attenzione viene riservata alla qualità tecnica, visto che su Switch 2 il titolo gira “sorprendentemente bene” nonostante le difficoltà riscontrate su PS5. Un risultato che mette in luce la solidità del lavoro svolto da Capcom sulla nuova piattaforma.

Scorrendo l’elenco completo dei voti si nota come i punteggi più alti arrivino da Vice e The Big Lead, entrambi a 100, seguiti da RPG Fan con 95. Un gruppo nutrito di testate si attesta sul 90, tra cui Gamer Social Club, Nintendo Life, Pocket Tactics, Nintenderos, Hardcore Gamer, Push Square, Gfinity, The Outerhaven e Hey Poor Player. Con 85 troviamo invece Nintenduo, NintendoWorldReport, Gamers Heroes, PSX Brasil, Loot Level Chili, COGconnected, GamingTrend e GameStar. Leggermente più in basso si collocano RPG Site, IGN, But Why Tho?, CGMagazine e Console Creatures, tutti a 80. Chiudono la lista Screen Rant e RPGamer, che hanno assegnato a Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen un 70.

Fonte: TecnoAndroid