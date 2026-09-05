CoopVoce Turbo 200 Giovani Soci: 200 Giga in 5G a 6,90 euro

Chi è socio Coop Alleanza 3.0, ha meno di trent’anni e frequenta l’università può portarsi a casa CoopVoce Turbo 200 Giovani Soci a 6,90 euro al mese, con minuti illimitati, 1000 SMS e 200 Giga in 5G. Una tariffa riservata, quindi non aperta a tutti, che costa un euro in meno rispetto alla versione standard Turbo 200 proposta a 7,90 euro al mese. La promozione resta attivabile fino al 31 Dicembre 2026, salvo cambiamenti.

Il contorno è quello delle iniziative che Coop Alleanza 3.0 sta portando avanti da mesi per chi decide di diventare socio. Tra i vantaggi di benvenuto c’è anche un bonus di 25 euro di traffico telefonico per chi attiva una offerta CoopVoce in un punto vendita Coop Alleanza 3.0, con richiesta contestuale di portabilità del numero da un altro operatore. Restano escluse le attivazioni online e quelle con Self SIM. Anche questa iniziativa vale fino al 31 Dicembre 2026.

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Come si attiva CoopVoce Turbo 200 Giovani Soci

L’attivazione avviene nei punti vendita ed è aperta sia ai nuovi clienti, con numero nuovo o tramite portabilità, sia a chi è già cliente CoopVoce, in quest’ultimo caso senza costi di cambio offerta. Chi arriva da un altro gestore incassa pure il bonus da 25 euro di traffico telefonico, lo stesso previsto per chi non è studente universitario. C’è però un passaggio obbligato. Per accedere ai vantaggi dedicati agli studenti universitari under 30, compresa Turbo 200 Giovani Soci, i soci devono completare online il riconoscimento come studente entro il 31 Ottobre 2026, salvo cambiamenti, caricando la tessera universitaria o un altro documento che certifichi l’iscrizione all’anno accademico in corso, master compresi, insieme alla ricevuta di pagamento delle tasse universitarie dell’anno accademico in corso. L’iniziativa vale solo per gli studenti degli atenei e degli istituti che aderiscono, elenco consultabile sul sito di Coop Alleanza 3.0.

Nel documento dedicato alle iniziative di Agosto 2026 per i nuovi soci compare anche un’altra proposta per gli under 30, nei punti vendita aderenti: CoopVoce Turbo 250 sempre a 6,90 euro al mese, ma con 250 Giga in 5G, minuti illimitati e 1000 SMS. E nei volantini validi dal 27 Agosto al 9 Settembre 2026 viene pubblicizzato il bonus da 25 euro di traffico telefonico per chi acquista uno smartphone in negozio e sottoscrive un’offerta CoopVoce con portabilità, acquistando una ricarica minima da 5 euro.

Cosa comprende l’offerta e come funziona la rete

Nel dettaglio, Turbo 200 Giovani Soci include minuti illimitati verso tutti i numeri di rete mobile e fissa nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico dati in 5G, con velocità fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Sul sito non viene specificato se ai nuovi clienti sia richiesto un contributo di attivazione. Di norma nei punti vendita si paga la nuova SIM a 10 euro, con 5 euro di traffico incluso, più una prima ricarica per il mese anticipato.

CoopVoce è un operatore virtuale Full MVNO che appoggia le proprie SIM alla rete mobile Fastweb + Vodafone, di base con 2G e 4G fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload, mentre dall’8 Gennaio 2026 il 5G è arrivato sulle offerte abilitate. Servono ovviamente uno smartphone compatibile e una zona coperta, altrimenti la navigazione scivola in automatico sul 4G. Il 3G sulla rete ex Vodafone Italia è dismesso da anni, mentre dal 7 Marzo 2023 i clienti CoopVoce con dispositivi compatibili possono contare sul VoLTE per le chiamate su rete 4G. Disponibili anche le eSIM.

Minuti tariffati al secondo effettivo senza scatto alla risposta, dati al singolo kilobyte. Finiti gli SMS si prosegue a consumo, finiti i Giga la navigazione si blocca senza costi extra, con la possibilità di rinnovare in anticipo dall’app. Se manca credito al rinnovo l’offerta viene sospesa per 30 giorni, con minuti e SMS tariffati secondo il piano SuperFacile Coop, cioè 12 centesimi per SMS e 12 centesimi al minuto con scatto alla risposta di 12 centesimi e tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi. In alternativa c’è il piano Veloce Coop a 17 centesimi al minuto senza scatto alla risposta, primo cambio gratuito e poi 5 euro. Utile anche il Rinnovo Facile, che addebita l’importo esatto del canone il giorno del rinnovo.

Roaming nell’Unione Europea

Le offerte CoopVoce funzionano in roaming nei Paesi dell’Unione Europea, in Moldavia, in Ucraina e nel Regno Unito, dove minuti, SMS e Giga inclusi si usano esattamente come in Italia. Le condizioni parlano di viaggi occasionali, nel rispetto dei Regolamenti UE sul Roaming Like at Home e senza limite mensile, con utilizzo che deve restare personale secondo l’articolo 4 delle Condizioni Generali di Contratto.