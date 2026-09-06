CoopVoce Smart 30 cambia: attivazione gratis da settembre

Cambia la formula promozionale di CoopVoce Smart 30, l’offerta da 4,90 euro al mese riservata a chi arriva con la portabilità del numero, e cambia in un modo che vale la pena capire bene prima di attivare. Dal 3 Settembre 2026, salvo modifiche, il costo di attivazione dovrebbe diventare gratuito, mentre il primo mese tornerà a pagamento. L’esatto contrario di quanto accade in questi giorni, con il primo mese in regalo e l’attivazione da saldare.

Il meccanismo, insomma, resta a somma quasi zero, ma sposta la spesa iniziale. Chi attiva online dal 3 al 30 Settembre 2026 metterà sul tavolo 4,90 euro, ovvero soltanto il primo mese anticipato. Nei punti vendita Coop, invece, servirà una prima ricarica minima utile a coprire lo stesso importo. Una promozione analoga, sempre secondo le indiscrezioni, riguarderà anche Turbo 200 in 5G. Al momento non ci sono ufficializzazioni da parte dell’operatore, quindi il quadro va preso per quello che è.

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Cosa comprende Smart 30 e chi può attivarla

Disponibile dal 2 Luglio 2026, Smart 30 mette in tabella minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri italiani e 30 Giga di traffico dati in 4G, sempre a 4,90 euro al mese. Le offerte standard CoopVoce si possono sottoscrivere sia richiedendo un nuovo numero sia con portabilità da un altro operatore nazionale, online oppure nei supermercati Coop, con l’esclusione dei punti vendita della Calabria. Nella finestra compresa tra il 6 Agosto e il 2 Settembre 2026 la logica è quella già citata, cioè primo mese gratuito con contributo di attivazione a pagamento. Poi il ribaltamento.

Per l’attivazione online, oltre alla videoidentificazione con verifica affidata a un operatore, da Luglio 2024 è possibile identificarsi tramite SPID. Ci sono anche le eSIM, le schede digitali che evitano il supporto fisico, e la Self SIM, la scheda confezionata venduta nei punti vendita aderenti a 9,90 euro, contributo che include attivazione e primo mese dell’offerta scelta e che permette poi di completare tutto online. Da segnalare che Smart 30 risulta accessibile anche ai già clienti CoopVoce, in questo caso con un costo una tantum di 9,90 euro per il cambio offerta, scalato dal credito residuo insieme al primo mese anticipato.

Traffico, rete e roaming

I minuti illimitati vengono conteggiati sui secondi effettivi di conversazione, senza scatto alla risposta, mentre la connessione dati è tariffata al singolo kilobyte. Finiti gli SMS del mese si può continuare a inviare messaggi a consumo secondo il piano base, mentre esauriti i Giga la navigazione si blocca senza costi extra. In entrambi i casi resta la possibilità di rinnovare l’offerta in anticipo dall’app dell’operatore, recuperando subito tutto il pacchetto. CoopVoce è un Full MVNO e appoggia la rete mobile di Fastweb + Vodafone in 2G, 4G e, dall’8 Gennaio 2026, anche in 5G con alcune offerte dedicate. Smart 30 però si ferma al 4G, con velocità fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Il 5G è riservato alla gamma Turbo, dove si arriva fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, a patto di avere dispositivo compatibile e copertura, altrimenti la navigazione scala automaticamente sul 4G. Il 3G non esiste più da anni sulla rete di riferimento, mentre da Marzo 2023 è attivo ufficialmente il VoLTE per le chiamate su rete 4G con smartphone compatibili.

In roaming nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito minuti, SMS e Giga si usano come in Italia, secondo i regolamenti sul Roaming Like at Home e senza limiti mensili specifici, con l’obbligo di un utilizzo personale come previsto dalle condizioni contrattuali. Un ultimo punto pratico. Se al rinnovo il credito non basta, l’offerta viene sospesa per 30 giorni, con dati bloccati e chiamate o messaggi tariffati a piano base. Per riattivarla serve ricaricare entro quel termine, altrimenti l’opzione salta. Esiste comunque il servizio Rinnovo Facile, che addebita in automatico l’importo esatto del canone nel giorno del rinnovo.