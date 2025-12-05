CoopVoce Evo 200 ritorna ufficialmente per Natale

Qualche giorno fa l’operatore telefonico virtuale CoopVoce aveva annunciato il ritorno di una delle sue super offerte per Natale. A partire dalla giornata di ieri 4 dicembre 2025 l’offerta in questione è tornata effettivamente a disposizione degli utenti, ovvero l’offerta nota con il nome di CoopVoce Evo 200. Quest’ultima è proposta questa volta ad un costo per il rinnovo scontato, pari a soli 6,90 euro al mese.

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CoopVoce Evo 200, ritorna ufficialmente l’offerta super per le festività natalizie

Come anticipato nei giorni scorsi, è tornata nuovamente a disposizione degli utenti una delle super offerte dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di CoopVoce Evo 200. Quest’ultima, secondo quanto riportato, sarà disponibile all’attivazione dal 4 dicembre 2025 fino alla giornata del prossimo 7 gennaio 2026.

In questo modo, l’offerta rimarrà disponibile per tutto il periodo natalizio, compresa anche la festività legata alla Befana. Come già detto, poi, questa offerta è proposta ad un costo scontato rispetto al solito. Gli utenti interessati ad averla dovranno infatti sostenere una spesa pari a soli 6,90 euro al mese. Un’occasione davvero vantaggiosa per quello che include l’offerta in questione.

Con CoopVoce Evo 200, infatti, gli utenti potranno sfruttare ogni mese un bundle comprendente addirittura fino a 200 GB di traffico dati, per navigare con una connettività massima pari al 4G. Il bundle dell’offerta include poi fino a 1000 sms da inviare verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Con questa offerta, l’operatore virtuale CoopVoce sta poi proponendo gratuitamente sia il costo di attivazione sia il primo mese di rinnovo.

Questa offerta super, però, non è disponibile per tutti. CoopVoce Evo 200 sarà infatti disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti dell’operatore CoopVoce che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. L’offerta è attivabile sia online sia nei punti vendita autorizzati.