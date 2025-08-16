CoopVoce supera i record con la EVO 200 che offre tutto a prezzo BOMBA

Tra le offerte che sul web stanno catturando di più l’attenzione degli utenti ci sono certamente quelle degli operatori virtuali. Tra questi però a dominare sembra essere assolutamente CoopVoce, che ha lanciato di nuovo la sua cara vecchia offerta EVO 200. Al suo interno infatti c’è tutto quello che occorre mensilmente partendo dai minuti fino ad arrivare a tantissimi giga.

Un pacchetto ricco a meno di 8 euro: offre CoopVoce

La EVO 200 mette a disposizione ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, 1000 SMS e 200 giga di traffico dati in 4G. Il tutto a 7,90 € al mese, con la garanzia che la tariffa resterà invariata nel tempo. Questo aspetto rappresenta uno dei punti di forza dell’offerta, in un mercato in cui gli aumenti periodici stanno diventando sempre più frequenti.

Attivazione gratuita e bonus extra con la EVO 200

Chi sceglierà di attivare EVO 200 entro il 18 agosto 2025 potrà farlo senza sostenere alcun costo di attivazione. Inoltre, per chi opterà per l’opzione Rinnovo Facile, che consente il rinnovo automatico del piano direttamente dal credito residuo, è previsto un bonus di 20 € utilizzabile anche per ricaricare la propria SIM. Un incentivo pensato per fidelizzare i nuovi clienti e rendere ancora più conveniente l’ingresso in CoopVoce.

CoopVoce vuole sfidare le offerte top di gamma

Con EVO 200, CoopVoce entra a pieno titolo nella competizione per le offerte top di gamma nel segmento mobile, puntando su un equilibrio tra quantità di dati, prezzo competitivo e trasparenza contrattuale. La combinazione di 200 giga in 4G, minuti e SMS abbondanti, insieme al prezzo bloccato, rende questa proposta particolarmente interessante per chi cerca una soluzione stabile e conveniente nel lungo periodo.

Questa mossa conferma la strategia del gestore di rafforzare la propria posizione nel mercato, puntando su condizioni chiare e servizi completi, senza vincoli nascosti e con l’attenzione a garantire un rapporto qualità-prezzo tra i più competitivi del settore.