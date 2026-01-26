Consumi stabili, fotovoltaico in forte ascesa e nuove sfide per l’energia nazionale

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Energia e produzione, il boom del solare e i nodi irrisolti

Il 2025 si è chiuso con un quadro energetico italiano fatto di stabilità apparente e movimenti sotterranei che raccontano molto più di quanto dicano i numeri nudi. I consumi complessivi hanno sfiorato i 311 terawattora, restando praticamente allineati ai livelli dell’anno precedente. Dietro questa fotografia immobile, però, si nasconde un andamento irregolare. I primi mesi hanno risentito di un clima economico prudente, con segnali di rallentamento legati alla frenata di alcuni comparti produttivi. Con l’arrivo dell’estate e soprattutto nell’ultima parte dell’anno, la domanda ha invece ripreso , sostenuta dal recupero di settori industriali strategici e da una maggiore attività nei servizi.

Questo movimento a fisarmonica ha avuto effetti diretti anche sugli equilibri di approvvigionamento. L’Italia ha rafforzato la propria produzione interna, riducendo il ricorso alle importazioni e aumentando il peso dell’energia generata sul territorio nazionale. Una dinamica che migliora la sicurezza energetica e rende il sistema meno esposto alle fluttuazioni dei mercati esteri. Il contributo delle rinnovabili sul totale dei consumi però ha registrato una lieve contrazione, segno che la crescita della domanda non è stata accompagnata in modo uniforme da tutte le fonti verdi. Il dato, più che un arretramento vero e proprio, fotografa una fase di transizione ancora incompleta, in cui l’infrastruttura energetica nazionale fatica a seguire con la stessa velocità i cambiamenti del mercato.

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Energia e produzione, il boom del solare e i nodi irrisolti

Se c’è un protagonista indiscusso del 2025 sul fronte produttivo, questo è il fotovoltaico. L’energia solare ha toccato livelli mai raggiunti prima, spinta sia dall’espansione degli impianti sia da condizioni climatiche favorevoli. Il risultato è un contributo sempre più centrale nel mix nazionale, capace di coprire picchi di domanda e alleggerire la pressione sulle fonti tradizionali. Questo slancio, però, non è stato accompagnato da performance altrettanto brillanti per eolico, idroelettrico e geotermia, che hanno mostrato segnali di debolezza. La conseguenza è stata una maggiore dipendenza temporanea dalle centrali termoelettriche, chiamate a compensare le oscillazioni produttive.

Sul fronte delle installazioni, il Paese ha comunque superato gli obiettivi fissati negli anni precedenti, ampliando la capacità rinnovabile complessiva. Le ultime settimane dell’anno hanno mostrato un aumento dei consumi e una ripresa della produzione, segnale incoraggiante ma anche un monito. Poiché senza un rafforzamento delle reti, dei sistemi di accumulo e delle fonti programmabili, il sistema rischia di restare sbilanciato. L’energia solare ha dimostrato di poter generare il cambiamento, ma il futuro passa da un mix più equilibrato, capace di sostenere la crescita economica e ridurre davvero la dipendenza dalle fonti fossili.