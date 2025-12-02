Con One UI 8.5 suggerimenti più personali

La prossima versione, One UI 8.5, introdurrà un sistema di raccomandazioni più attento alle abitudini quotidiane. Secondo quanto emerso da una build preliminare, Now Brief offrirà suggerimenti Spotify più ricchi e mirati, sfruttando dati come stagione, orario e perfino ricorrenze private. Il nuovo algoritmo terrà conto anche delle condizioni meteo, proponendo playlist costruite intorno a situazioni specifiche. Le stringhe interne mostrano titoli che richiamano momenti precisi, dall’inizio dell’anno alle serate piovose.

L’obiettivo è trasformare il widget in un compagno musicale reattivo e coerente con il contesto. La funzione resta comunque soggetta ai test in corso, e Samsung potrebbe modificarla o ritardarne l’arrivo. Lo sviluppo sembra comunque legato al lancio dei Galaxy S26, previsti nei primi mesi dell’anno. La scelta segnala una chiara direzione strategica: rendere l’interfaccia sempre più personale, senza caricare l’utente di interazioni superflue. Il risultato dovrebbe essere un’esperienza dinamica, capace di adattarsi ai ritmi della giornata.

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YouTube si allinea a One UI 8.5: arrivano anche qui raccomandazioni non più generiche

Anche YouTube riceverà un trattamento simile. L’interfaccia del widget include riferimenti a video selezionati secondo interessi dichiarati. Saranno contemplate passioni sportive, mete di viaggio e temi vari legati al tempo libero. Per ottenere questi risultati, Now Brief richiederà l’autorizzazione a raccogliere le preferenze dell’utente. Una volta concesso il permesso, il sistema cercherà contenuti più pertinenti, superando l’approccio uniforme adottato finora.

Con questa novità, Samsung punta a creare un hub informativo essenziale, capace di evitare suggerimenti casuali. L’integrazione tra algoritmi musicali e video dovrebbe consolidare il ruolo del widget all’interno dell’ecosistema Galaxy. L’azienda lavora anche alla riduzione delle notifiche pubblicitarie, promessa che accompagna altre modifiche presenti nella build. Il pacchetto di aggiornamenti conferma una volontà di semplificare l’interazione con lo smartphone, valorizzando solo gli elementi realmente utili. Se le funzioni verranno confermate, One UI 8.5 avvicinerà l’esperienza quotidiana all’idea di una personalizzazione intelligente.