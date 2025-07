Samsung: One UI 8 Watch è ufficialmente disponibile

Samsung ha recentemente rilasciato un tanto atteso aggiornamento. Si tratta di One UI 8 Watch per il Galaxy Watch Ultra. Ciò porta su tale smartwatch top di gamma le stesse novità software che hanno debuttato con la serie Galaxy Watch 8. Si tratta di un passo avanti importante per gli utenti Galaxy, che possono ora beneficiare di un pacchetto completo di strumenti dedicati alla salute e di un’interfaccia più chiara e adattiva. A tal proposito, l’aggiornamento introduce nuove funzionalità mirate al benessere. Come l’Allenatore per corsa o il Carico vascolare. Un’altra novità è rappresentata dall’Indice antiossidante, utile per valutare la capacità del corpo di difendersi dallo stress ossidativo. Tali nuove funzioni non solo arricchiscono il set di strumenti già presenti, ma incentivano anche uno stile di vita più consapevole. Ciò attraverso suggerimenti basati sui dati raccolti.

Samsung annuncia il nuovo aggiornamento One UI 8 Watch

La nuova interfaccia si adatta perfettamente al display compatto del Galaxy Watch Ultra. Offrendo un’esperienza visiva più ordinata e una navigazione più intuitiva. Un ruolo centrale lo giocano le Multi-Info Tiles, che permettono di visualizzare diverse informazioni, come dati biometrici e condizioni meteo. Il tutto in uno spazio personalizzabile. Un altro elemento distintivo è la Now Bar, una barra che consente di accedere rapidamente alle attività in corso. Semplificando così la gestione delle app e delle notifiche.

Allo stesso tempo, Samsung ha ampliato l’offerta con i modelli Galaxy Watch 8 e Galaxy Watch 8 Classic. Il primo dispositivo è pensato per l’uso quotidiano, all’insegna di comfort e funzionalità. Il secondo, invece, con un design più sofisticato, unisce l’aspetto classico a prestazioni moderne. Tutti e tre i modelli, il Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic e Watch Ultra in Titanium Blue, saranno lanciati a livello globale. Già dai prossimi mesi. Per ulteriori dettagli sui dispositivi e le loro nuove funzionalità, è possibile visitare il sito ufficiale Samsung.