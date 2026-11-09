Lords of the Fallen 2, combattimento rinnovato in vista del 2027

Lords of the Fallen 2 si prepara a cambiare passo proprio dove un soulslike si gioca tutto, cioè nel combat system. Il seguito, atteso per il 2027, arriva con un numero consistente di novità legate agli scontri. Non si parla di un semplice ritocco ma di una vera evoluzione del sistema di combattimento, la parte che in questo genere decide quasi da sola se un titolo funziona oppure no. Per un progetto che punta a raccogliere l’eredità del primo capitolo e ad andare oltre, la scelta di intervenire su questo aspetto dice molto sulle intenzioni degli sviluppatori.

Per capire il peso di questa notizia serve guardare indietro, a quanto accaduto con il predecessore. Il percorso del primo Lords of the Fallen è stato infatti piuttosto insolito, e quel cammino aiuta a leggere meglio le ambizioni del nuovo episodio.

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Un primo capitolo fuori dagli schemi

Il primo Lords of the Fallen ha avuto una storia decisamente atipica per un gioco prevalentemente single player. Di solito produzioni di questo tipo vivono soprattutto del lancio, con un supporto successivo più contenuto rispetto ai titoli pensati per il multiplayer. Qui invece le cose sono andate in modo diverso. Il team di sviluppo ha mostrato un’attenzione per i feedback della community davvero eccezionale e non si è fermato all’uscita.

Al contrario ha continuato a pubblicare una lunga serie di aggiornamenti, tutti con lo stesso obiettivo, cioè migliorare il gioco un passo alla volta. Patch dopo patch l’esperienza è cresciuta e, insieme a lei, è cresciuta la fiducia dei giocatori. Un risultato tutt’altro che scontato, perché conquistare il rispetto di chi ama questo genere richiede costanza e la capacità di ascoltare davvero chi passa ore a misurarsi con boss e nemici.

Quel rapporto costruito nel tempo rappresenta oggi il punto di partenza di Lords of the Fallen 2. Chi ha seguito l’evoluzione del primo episodio sa che dietro c’è uno studio disposto a rimettere mano al proprio lavoro pur di renderlo più solido. Ed è proprio con questo bagaglio che il seguito si presenta al pubblico.

Perché il combattimento è il cuore di tutto

In un soulslike il combattimento non è un elemento tra tanti. È la struttura portante dell’intera esperienza, quella che dà senso alla sfida, alla difficoltà e alla soddisfazione di superare un ostacolo che sembrava impossibile. Ogni colpo, ogni schivata e ogni scelta di tempo contano parecchio, e basta poco per spostare l’equilibrio tra un sistema appagante e uno frustrante.

Per questo il fatto che Lords of the Fallen 2 rinnovi proprio il combat system assume un significato preciso. Intervenire sul cuore del gameplay vuol dire mettere in gioco l’identità stessa del titolo, e farlo con un bel po’ di novità indica la volontà di non limitarsi a riproporre la formula del capitolo precedente. L’impressione è quella di uno sviluppo che prosegue sulla stessa linea vista con il primo gioco, fatta di attenzione ai dettagli e di miglioramenti continui.

Le novità annunciate riguardano quindi l’evoluzione del sistema di scontri, l’aspetto su cui il genere costruisce la propria reputazione e quello su cui gli appassionati si mostrano più esigenti. Il nuovo soulslike cresce partendo da qui, con il debutto fissato per il 2027.

Fonte: TecnoAndroid