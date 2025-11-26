Clair Obscur: Expedition33 conquista sette premi ai Golden Joystick Awards

Ai Golden Joystick Awards di quest’anno c’è stato un nome sopra tutti, Clair Obscur: Expedition 33. Il gioco di ruolo firmato Sandfall Interactive ha praticamente vinto in tutte e sette le categorie in cui era stato candidato. Il risultato più importante è il riconoscimento come Ultimate Game of the Year, il premio che riassume l’intera stagione e che lo ha visto spuntarla su concorrenti molto attesi come Hollow Knight: Silksong, Hades II, Ghost of Yōtei, Death Stranding 2 e Kingdom Come: Deliverance II.

Golden Joystick Awards 2025: gli altri vincitori accanto a Clair Obscur: Expedition33

Il successo di Clair Obscur: Expedition 33 non si è fermato alla sola statuetta principale. Il titolo ha ottenuto il premio per il miglior storytelling, confermando quanto la sua scrittura e la costruzione del mondo di gioco siano state apprezzate dalla giuria. A questi si aggiungono il riconoscimento per il miglior visual design e quello per la miglior colonna sonora. Entrambi ne consolidano l’immagine di produzione curata in ogni dettaglio, dalla direzione artistica alla musica. Sul fronte delle interpretazioni, sono stati premiati anche i due protagonisti principali. Jennifer English è stata scelta come miglior attrice protagonista per il ruolo di Maelle, mentre Ben Starr ha vinto come miglior attore non protagonista per il personaggio di Verso. A completare il quadro, lo studio Sandfall Interactive è stato incoronato Studio dell’Anno.

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Nonostante il dominio di Clair Obscur: Expedition 33, altri titoli hanno trovato spazio in alcune categorie chiave. Il premio come Gioco dell’anno PC è andato a Hollow Knight: Silksong, mentre Ghost of Yōtei ha ottenuto il riconoscimento come Gioco dell’anno Console. Tra i giochi multiplayer ha vinto PEAK, mentre il miglior titolo indie è risultato Blue Prince, a testimonianza di un’attenzione crescente verso produzioni indipendenti più contenute ma molto curate.

Nelle categorie collaterali si sono distinti anche prodotti legati all’hardware e alle altre forme di intrattenimento. Come miglior hardware dedicato al gaming è stato premiato l’AMD Ryzen 9 9950X3D, davanti a dispositivi come Nintendo Switch 2 e il nuovo Pro Controller. Sul fronte degli adattamenti, la seconda stagione di Arcane su Netflix ha conquistato il riconoscimento come miglior trasposizione da videogioco. Ciò conferma così il legame sempre più stretto tra serie TV e industria videoludica.