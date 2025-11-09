Ad
GamingNews

Nintendo Switch 2 fa il record più grande della storia

Nintendo Switch 2 batte ogni record: vendite, previsioni riviste al rialzo e un autunno da numeri stellari.

scritto da Manuela Poidomani 2 Minuti lettura
Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 è ufficialmente un fenomeno mondiale. La nuova console dell’azienda giapponese ha superato 10,36 milioni di unità vendute. Ed in soli quattro mesi. È un risultato senza precedenti. Nessuna piattaforma aveva mai raggiunto numeri simili in così poco tempo. Per fare un confronto, la prima Switch si era fermata a 4,7 milioni. Mentre PlayStation 4 e PlayStation 5 avevano totalizzato rispettivamente 7,5 e 7,8 milioni nello stesso periodo.

Il successo è stato tale da spingere Nintendo a rivedere le proprie previsioni. Le vendite stimate per l’anno fiscale passano da 15 a 19 milioni di unità. Anche gli utili vengono aggiornati a 2,4 miliardi di dollari. Con un incremento del 15% rispetto alle precedenti stime. L’entusiasmo è alimentato da una domanda elevatissima, in particolare nel Nord America. Qui rappresenta il 35% delle vendite totali, pari a 3,68 milioni di console. In Giappone, invece, la quota è del 22,6%, limitata solo da problemi di disponibilità.

Secondo l’analista Hideki Yasuda di Toyo Securities, il ritmo attuale potrebbe portare Nintendo a superare le aspettative ancora una volta entro fine anno. Le vendite natalizie, tradizionalmente più forti, potrebbero spingere la Switch 2 oltre i 20 milioni di unità entro i primi dodici mesi dal lancio.

Con Nintendo Switch 2 i giochi spingono le vendite e consolidano il dominio dell’azienda

Gran parte del merito va al catalogo software. Lo store digitale Nintendo ha registrato un aumento del 119% rispetto all’anno precedente. Un segno di un coinvolgimento crescente. “Mario Kart World” domina la classifica, con 9,57 milioni di copie vendute. Raddoppiando i risultati del precedente capitolo. In pratica, quasi ogni possessore di Switch 2 ne possiede una copia.

Anche gli altri titoli contribuiscono al boom. “Donkey Kong Bananza” ha superato i 3,49 milioni di copie. Mentre “Mario Party Jamboree” ha già toccato quota 1,16 milioni. E il futuro sembra ancora più promettente. In arrivo ci sono “Pokémon Legends Z-A”, che ha già venduto 6 milioni di copie nella prima settimana. Il remaster di “Super Mario Galaxy”. E “Metroid Prime 4: Beyond”.

Tutti segnali che confermano una cosa: Nintendo non solo ha centrato il lancio più grande della sua storia. Ma si prepara a un 2026 da record.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!

Determinazione, passione ed entusiasmo sono i tre aggettivi che mi contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Laureata in Linguaggi dei media e con un Master in Critica Giornalistica, ho intrapreso un percorso nel mondo della comunicazione, maturando competenze specifiche oltre che di media marketing. Sono una conduttrice televisiva, speaker radiofonica, sono stata autrice dei miei stessi programmi e scrivo di tutto e di più da quando ne ho memoria. Ho svolto corsi di teatro, canto, danza e recitazione e ho praticato per dieci anni pattinaggio artistico di gruppo a livello agonistico, partecipando a competizioni nazionali ed europee.