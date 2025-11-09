Nintendo Switch 2 fa il record più grande della storia

Nintendo Switch 2 è ufficialmente un fenomeno mondiale. La nuova console dell’azienda giapponese ha superato 10,36 milioni di unità vendute. Ed in soli quattro mesi. È un risultato senza precedenti. Nessuna piattaforma aveva mai raggiunto numeri simili in così poco tempo. Per fare un confronto, la prima Switch si era fermata a 4,7 milioni. Mentre PlayStation 4 e PlayStation 5 avevano totalizzato rispettivamente 7,5 e 7,8 milioni nello stesso periodo.

Il successo è stato tale da spingere Nintendo a rivedere le proprie previsioni. Le vendite stimate per l’anno fiscale passano da 15 a 19 milioni di unità. Anche gli utili vengono aggiornati a 2,4 miliardi di dollari. Con un incremento del 15% rispetto alle precedenti stime. L’entusiasmo è alimentato da una domanda elevatissima, in particolare nel Nord America. Qui rappresenta il 35% delle vendite totali, pari a 3,68 milioni di console. In Giappone, invece, la quota è del 22,6%, limitata solo da problemi di disponibilità.

Secondo l’analista Hideki Yasuda di Toyo Securities, il ritmo attuale potrebbe portare Nintendo a superare le aspettative ancora una volta entro fine anno. Le vendite natalizie, tradizionalmente più forti, potrebbero spingere la Switch 2 oltre i 20 milioni di unità entro i primi dodici mesi dal lancio.

Con Nintendo Switch 2 i giochi spingono le vendite e consolidano il dominio dell’azienda

Gran parte del merito va al catalogo software. Lo store digitale Nintendo ha registrato un aumento del 119% rispetto all’anno precedente. Un segno di un coinvolgimento crescente. “Mario Kart World” domina la classifica, con 9,57 milioni di copie vendute. Raddoppiando i risultati del precedente capitolo. In pratica, quasi ogni possessore di Switch 2 ne possiede una copia.

Anche gli altri titoli contribuiscono al boom. “Donkey Kong Bananza” ha superato i 3,49 milioni di copie. Mentre “Mario Party Jamboree” ha già toccato quota 1,16 milioni. E il futuro sembra ancora più promettente. In arrivo ci sono “Pokémon Legends Z-A”, che ha già venduto 6 milioni di copie nella prima settimana. Il remaster di “Super Mario Galaxy”. E “Metroid Prime 4: Beyond”.

Tutti segnali che confermano una cosa: Nintendo non solo ha centrato il lancio più grande della sua storia. Ma si prepara a un 2026 da record.