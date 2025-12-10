Clair Obscur: Expedition 33 raggiunge il record anche su game pass

Recentemente Sandfall Interactive ha fatto molto parlare di sé, grazie al lancio di Clair Obscur: Expedition 33, il titolo in questione infatti ha fatto piazza pulita di record e premi dal momento che è stato gradito veramente da tutti, gli utenti sono infatti rimasti particolarmente soddisfatti del titolo al punto da richiedere a gran voce un sequel che in tutta probabilità arriverà, pensate che il titolo ha un tasso di gradimento talmente elevato che l’azienda farà un tour di concerti in Europa con le colonne sonore del videogioco, ma non è finita qui, sembra infatti che il videogioco in questione abbia raggiunto un ulteriore record che è appannaggio decisamente di pochi.

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Traguardo anche su Game Pass

Microsoft di recente ha dichiarato che il titolo in questione rappresenta il lancio di terze parti sulla piattaforma più grande di sempre, un traguardo decisamente inaspettato ma che fa da ciliegina sulla torta a un contesto che vede il titolo amato praticamente ovunque, la critica da sempre lo apprezza e lo esalta e gli utenti non sono da meno, il risultato ottenuto sulla piattaforma Microsoft è solo la diretta conseguenza di un contesto ben evidente, nello specifico, il dato annunciato da Microsoft viene calcolato andando a contare il numero di utenti unici che giocano il titolo entro i primi 30 giorni dal rilascio all’interno di game pass, nonostante tutto però Microsoft non ha dichiarato il numero preciso.

Ovviamente il CEO della società ha espresso tutto il proprio entusiasmo per quanto riguarda questo traguardo e ha sottolineato l’importanza della piattaforma Microsoft per permettere alla società di farsi conoscere e ovviamente al titolo di essere disponibile per una maggiore fetta di utenza rispetto a prima, quindi l’azienda ha voluto indubbiamente sottolineare i propri meriti, ma anche quelli di Microsoft che ovviamente ha permesso al titolo di circolare sulla propria piattaforma.