Xbox Game Pass, ecco i titoli che ci lasceranno a dicembre

Il mese di novembre 2025 è stato molto ricco per gli utenti abbonati al servizio di Xbox Game Pass. Anche per il prossimo mese, il colosso americano Microsoft si appresta ad aggiornare il catalogo, mettendo a disposizione degli utenti tanti nuovi titoli di rilievo. Come succede spesso, però, l’azienda dovrà necessariamente rimuovere dal catalogo i titoli più datati e presenti sul catalogo da ormai molto tempo. In queste ore, in particolare, sono emersi i nomi dei videogiochi che lasceranno il catalogo a dicembre 2025.

Xbox Game Pass, ecco i videogiochi che ci lasceranno a dicembre 2025

Il colosso americano Microsoft si sta preparando per togliere alcuni videogiochi dal catalogo di Xbox Game Pass. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda sta per portare sul catalogo i nuovi titoli, ma deve necessariamente fare posto rimuovendo i titoli più datati. Per il prossimo mese, in particolare, è previsto l’addio di cinque videogiochi.

Xbox Game Pass – videogiochi che lasceranno il catalogo a dicembre

Steam World Build – in uscita dal catalogo a partire dal 1 dicembre 2025

– in uscita dal catalogo a partire dal 1 dicembre 2025 Octopath Traveler 2 – in uscita dal catalogo a partire dal 1 dicembre 2025

– in uscita dal catalogo a partire dal 1 dicembre 2025 Lords of the Fallen (2023) – in uscita dal catalogo a partire dal 1 dicembre 2025

– in uscita dal catalogo a partire dal 1 dicembre 2025 Octopath Traveler – in uscita dal catalogo a partire dal 1 dicembre 2025

– in uscita dal catalogo a partire dal 1 dicembre 2025 Barbie Project Friendship – in uscita dal catalogo a partire dal 1 dicembre 2025

Ci troviamo dunque di fronte a titoli piuttosto famosi che lasceranno molto presto il catalogo di Xbox Game Pass. Tuttavia, per gli abbonati interessati ad averli è comunque possibile usufruire di un notevole sconto per poterli acquistare direttamente per la propria console. Ricordiamo comunque che l’azienda si sta preparando a stupire gli utenti, con l’arrivo di tanti nuovi videogiochi ancora più interessanti sempre a partire dal prossimo mese. Secondo le indiscrezioni emerse in rete, infatti, tra i videogiochi in arrivo a dicembre 2025 ci sarà anche il famoso titolo di Call of Duty Black Ops 7.