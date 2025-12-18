Clair Obscur E33 spopola ai The Game Awards

Nel dibattito sull’evoluzione recente dell’industria videoludica, l’edizione 2025 dei The Game Awards ha offerto uno scenario davvero interessante. Si tratta dei risultati ottenuti da Clair Obscur: Expedition 33. Il titolo sviluppato dallo studio Sandfall Interactive ha raccolto nove riconoscimenti. Incluso il Game of the Year, stabilendo il record assoluto di vittorie nella storia dei TGA. In precedenza, il primato apparteneva a The Last Of Us: Part II, che si era fermato a sette premi. Il dato appare ancora più significativo se inserito nel contesto delle dodici nomination ottenute dal gioco. La distribuzione dei premi ha coinvolto ambiti diversi della produzione, suggerendo un consenso ampio e trasversale. Expedition 33 è stato premiato per storia, direzione, art direction, recitazione e colonna sonora. Oltre a ricevere riconoscimenti come miglior RPG, miglior gioco indipendente e miglior debutto indie.

Clair Obscur E33: ecco i traguardi raggiunti ai TGA

La serata non si è limitata alla dimensione dei premi. La presenza sul palco di membri del team di Sandfall Interactive, alcuni dei quali indossavano i costumi a righe bianche e nere già noti ai giocatori, ha contribuito a rendere riconoscibile l’identità visiva del titolo. L’accoglienza del pubblico è stata caratterizzata da applausi frequenti e prolungati, segnale di un maggiore coinvolgimento.

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Un ruolo centrale è stato occupato anche dalla componente musicale del gioco. Il compositore principale Lorien Testard, affiancato dalla cantante principale Alice Duport-Percier e dal cantante maschile Victor Borba, ha eseguito dal vivo con orchestra il brano Une vie à t’aimer, tratto dalla colonna sonora originale. Inoltre, durante la cerimonia è stato annunciato l’arrivo di un contenuto aggiuntivo.

Durante il discorso di accettazione del premio principale, Sandfall Interactive ha pubblicato il Thank You Update, un DLC gratuito destinato a tutti i possessori del gioco base. Il changelog completo dell’aggiornamento è disponibile su Steam. Introduce nuovi contenuti giocabili, tra cui un’area inedita chiamata Verso’s Drafts, ampliamenti alla Endless Tower con ulteriori boss e combattimenti, una Photo Mode approfondita, interventi di ottimizzazione e correzioni tecniche. Oltre a nuove composizioni musicali firmate dallo stesso Testard.