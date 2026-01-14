Chrome OS verso Aluminium: la migrazione ad Android non sarà per tutti

Google continua a lavorare all’unificazione tra Chrome OS e Android in una piattaforma desktop comune, nota internamente come Aluminium OS. Il percorso, però, non porterà a una transizione automatica per tutti. A chiarirlo è stato John Maletis, vicepresidente del Product Management per Chrome OS, intervenuto durante una sessione AMA privata organizzata da Chrome Unboxed.

Il messaggio è duplice. Da un lato, Chrome OS non è destinato a scomparire nel breve periodo; dall’altro, non tutti i Chromebook oggi in circolazione potranno passare ad Aluminium e, di conseguenza, a un’esperienza desktop basata su Android.

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Chrome OS resta, almeno per ora

Maletis ha respinto in modo netto l’idea di un abbandono imminente di Chrome OS. Il sistema operativo continua a essere utilizzato da milioni di studenti, aziende e utenti consumer, e una dismissione rapida risulterebbe impraticabile. La continuità resta quindi una priorità, soprattutto per il settore educativo e professionale, dove i Chromebook sono ormai strumenti consolidati.

In questo contesto, Google conferma l’impegno già preso negli anni scorsi: i Chromebook continueranno a ricevere aggiornamenti per dieci anni dal lancio. Un’estensione significativa rispetto al passato, che non verrà modificata nemmeno durante la fase di transizione verso Aluminium OS.

Migrazione possibile solo su alcuni modelli

Il passaggio da Chrome OS ad Aluminium non è escluso, ma sarà limitato. Secondo quanto spiegato, il nodo principale è rappresentato dalle limitazioni hardware. Alcuni Chromebook più recenti avranno le caratteristiche necessarie per migrare verso la nuova piattaforma, mentre i modelli meno aggiornati resteranno su Chrome OS, continuando comunque a essere supportati.

Questo significa che la migrazione ci sarà, ma non in modo uniforme. Chi possiede dispositivi lanciati da poco potrebbe beneficiare del nuovo corso, mentre per tutti gli altri l’esperienza resterà invariata, senza penalizzazioni sul piano degli aggiornamenti.

Due sistemi destinati a convivere

Nel breve e medio termine, Chrome OS e Aluminium OS sono destinati a coesistere. Alcuni segnali, come offerte di lavoro emerse negli ultimi mesi, suggeriscono una transizione graduale e ponderata, senza tagli netti. Google sembra voler evitare strappi, accompagnando lentamente l’evoluzione della piattaforma desktop.

Per ora, quindi, Chrome OS resta un pilastro della strategia dell’azienda, mentre Aluminium rappresenta un passo successivo, pensato per una parte selezionata dell’ecosistema.