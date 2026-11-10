TikTok, Bruxelles accusa il feed Per te: cosa chiede di cambiare

La Commissione europea ha messo nel mirino l’algoritmo di TikTok e in particolare il feed “Per te”, accusato di chiudere gli utenti dentro spirali di contenuti da cui diventa quasi impossibile uscire. Bruxelles chiede cambiamenti profondi nel modo in cui la piattaforma sceglie i video da mostrare. TikTok contesta tutto, ma sul tavolo c’è una possibile sanzione che può arrivare fino al 6% del fatturato mondiale.

Le conclusioni preliminari sono state inviate a TikTok il 6 novembre e il quadro è piuttosto netto. Secondo l’esecutivo europeo il feed “Per te” violerebbe il Digital Services Act, il regolamento sui servizi digitali noto come DSA. Al centro della contestazione ci sono le cosiddette “tane del coniglio” algoritmiche, che risucchiano lo spettatore da un video all’altro e a volte lo spingono verso contenuti pericolosi per la sua salute mentale. Per la piattaforma si tratta già del terzo scontro con Bruxelles nel corso dell’anno.

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TikTok: cosa contesta Bruxelles al meccanismo del feed “Per te”

La critica principale riguarda la materia prima su cui si basano i suggerimenti, ovvero il tempo di visualizzazione di ogni singolo video. Appoggiandosi a questo segnale passivo il sistema riuscirebbe a intuire le fragilità del momento meglio di quanto l’utente stesso saprebbe esprimerle, per poi riportarlo continuamente verso gli stessi contenuti. Gli investigatori descrivono spirali alimentate da video sulla perdita di peso o sul malessere psicologico, spirali “da cui è difficile fuggire”, come ha avvertito Henna Virkkunen, commissaria europea alla sovranità tecnologica.

Il pulsante “Non interessato”, stando all’analisi della Commissione, peserebbe pochissimo di fronte a quel segnale. E le impostazioni che permettono di riprendere il controllo restano troppo complicate da raggiungere. Per questo Bruxelles chiede tre correzioni precise all’algoritmo: smettere di costruire le raccomandazioni sul tempo passato a guardare i video, dare un peso reale alle preferenze dichiarate e rendere le tutele accessibili senza costringere le persone a perdersi tra i menu.

Per TikTok il 2026 sembra proprio un anno di convocazioni a Bruxelles. Il 6 febbraio è finito sotto accusa il design che crea dipendenza, a luglio è stata la volta della protezione dei dati dei minori e a novembre sono arrivate le “tane del coniglio”. Tutti e tre i dossier rientrano nello stesso quadro normativo, quel DSA che le grandi piattaforme sono tenute ad applicare da agosto 2023.

Cosa potrebbe cambiare sullo schermo degli utenti europei

Se la procedura arriverà fino in fondo, TikTok dovrà rivedere la ricetta del feed “Per te” in tutta Europa. In pratica significherebbe dare meno importanza alla visione subita e più spazio alle scelte esplicite, con impostazioni finalmente a portata di pollice. La questione non ha nulla di astratto. In Francia, ad esempio, la stessa azienda dichiara 30,6 milioni di utenti attivi ogni mese, un dato che ne fa il primo mercato dell’Unione davanti alla Germania, e l’utente medio trascorrerebbe sull’app un’ora e 33 minuti al giorno.

Eppure uno strumento esiste già da agosto 2023. Il DSA obbliga infatti TikTok a offrire un feed non personalizzato, attivabile dalle impostazioni, che sostituisce le raccomandazioni con i video più popolari nella zona in cui ci si trova. Questa opzione risolverebbe quasi del tutto il problema, se non fosse nascosta proprio in quelle impostazioni che Bruxelles considera introvabili.

L’azienda dal canto suo definisce le conclusioni “fondamentalmente inesatte” e accusa l’esecutivo europeo di “deformarne l’architettura”. TikTok potrà presentare la propria risposta prima della decisione finale, senza che sia stata resa pubblica alcuna scadenza. Al termine del percorso la multa potrebbe salire fino al 6% del fatturato mondiale.

Fonte: TecnoAndroid