Clorpirifos e Parkinson: rischio 2,5 volte più alto secondo UCLA

Un pesticida impiegato per decenni nei campi potrebbe essere legato a un rischio molto più alto di sviluppare il Parkinson. Secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori di UCLA Health, le persone che hanno vissuto a lungo vicino a zone trattate con il clorpirifos presentano un rischio di ammalarsi più di 2,5 volte superiore rispetto a chi non è mai stato esposto. Il lavoro, pubblicato sulla rivista Molecular Neurodegeneration, non si ferma alla semplice associazione statistica e prova a spiegare anche come questa sostanza danneggi il cervello.

Il morbo di Parkinson colpisce quasi un milione di americani. Si tratta di una malattia neurologica progressiva che danneggia poco alla volta le cellule cerebrali coinvolte nel movimento e che spesso provoca tremori, rigidità muscolare, lentezza e problemi di coordinazione. Uno dei suoi tratti distintivi è la perdita dei neuroni che producono dopamina, il messaggero chimico che permette alle cellule nervose di comunicare e aiuta il cervello a gestire movimenti fluidi e controllati. Quando i livelli di dopamina calano, quella regia si inceppa.

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Lo studio su migliaia di persone in California

I fattori genetici contano, certo, ma negli ultimi anni l’attenzione dei ricercatori si è spostata sempre più sulle esposizioni ambientali. I pesticidi sono tra gli indiziati principali perché alcune sostanze pensate per eliminare insetti e parassiti possono interferire anche con i processi biologici del sistema nervoso. Il clorpirifos è stato usato in agricoltura per decenni. Negli Stati Uniti l’impiego domestico è stato vietato nel 2001 e quello agricolo ha subito ulteriori restrizioni nel 2021, eppure il prodotto viene ancora utilizzato su molte colture americane e continua a essere ampiamente diffuso in altri Paesi.

Per indagare il legame il gruppo di UCLA ha analizzato i dati di 829 persone con diagnosi di Parkinson e di 824 persone sane, tutte inserite nel Parkinson’s Environment and Genes study, un progetto di lunga durata che studia come ambiente ed ereditarietà influenzino la malattia. Incrociando i registri dettagliati sulle applicazioni di pesticidi in California con la storia degli indirizzi di casa e di lavoro dei partecipanti, gli scienziati hanno stimato quanta sostanza ciascuno avesse incontrato nel tempo. Il risultato è stato netto. Chi aveva subito una lunga esposizione residenziale al clorpirifos mostrava un rischio più che raddoppiato, anzi oltre 2,5 volte maggiore. Un’analisi di popolazione però non basta a dimostrare un rapporto di causa ed effetto e per questo il team è passato agli esperimenti in laboratorio.

Cosa succede dentro le cellule nervose

Alcuni topi sono stati esposti al pesticida in forma di aerosol per 11 settimane, un metodo pensato per riprodurre una via comune con cui le persone entrano in contatto con queste sostanze. Gli animali hanno sviluppato difficoltà motorie e hanno perso proprio i neuroni che producono dopamina, gli stessi che degenerano nei pazienti. Nel loro cervello sono comparse anche infiammazione e accumuli anomali di alfa sinucleina, una proteina che normalmente svolge un ruolo nel funzionamento dei neuroni ma che può aggregarsi in grumi strettamente associati al Parkinson.

Per capire il meccanismo nel dettaglio i ricercatori si sono rivolti ai pesci zebra, molto usati nelle neuroscienze. Gli esperimenti hanno indicato un’alterazione dell’autofagia, il sistema di pulizia interno con cui le cellule smaltiscono proteine danneggiate e materiale di scarto. Funziona più o meno come un impianto di riciclo ed è fondamentale per i neuroni, che spesso devono restare attivi per tutta la vita. Quando il clorpirifos blocca questo processo, i rifiuti si accumulano e le cellule nervose si deteriorano.

Una possibile strada per proteggere i neuroni

C’è anche una notizia incoraggiante. Ripristinando il meccanismo di pulizia o eliminando la sinucleina, i neuroni risultavano protetti dal danno. Questo apre alla possibilità di sviluppare terapie che rafforzino l’autofagia, utili un giorno per chi è stato esposto al clorpirifos o ad altri pesticidi che agiscono in modo simile. Per ora però l’effetto protettivo è stato osservato solo su modelli di laboratorio e serviranno altri studi per verificarlo sull’uomo. Gli scienziati vogliono inoltre capire se altri prodotti di uso comune interferiscano con gli stessi meccanismi, anche perché molte persone sono state esposte prima delle restrizioni e sostanze affini restano molto diffuse. I risultati potrebbero aiutare a individuare chi ha avuto contatti importanti con i pesticidi e potrebbe trarre beneficio da un monitoraggio neurologico più attento.

Jeff Bronstein, professore di Neurologia a UCLA Health e autore senior della ricerca, ha sottolineato che lo studio indica il clorpirifos come uno specifico fattore di rischio ambientale per il Parkinson e non i pesticidi come categoria generica. “Mostrando il meccanismo biologico nei modelli animali abbiamo dimostrato che questa associazione è probabilmente causale” ha spiegato Bronstein, aggiungendo che la scoperta del ruolo dell’autofagia indica possibili strategie terapeutiche per proteggere le cellule cerebrali più vulnerabili.

Fonte: TecnoAndroid