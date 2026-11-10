Apple Intelligence, l’uso extra dei server arriverà con iCloud+

Apple continua a ribadire che alcune funzioni di Apple Intelligence basate sul sistema Private Cloud Compute, cioè l’elaborazione che avviene sui server dell’azienda e non direttamente sul dispositivo, hanno limiti di utilizzo giornalieri. Chi vorrà andare oltre quella soglia potrà farlo, ma l’accesso esteso sarà “disponibile a pagamento in futuro”, come si legge nelle comunicazioni ufficiali della casa di Cupertino.

Il tema non è nuovo. Negli ultimi mesi Apple ha citato più volte questi costi aggiuntivi nei suoi comunicati stampa, senza però fornire indicazioni precise su tempi o cifre. Qualcosa di concreto comunque è emerso. L’azienda ha confermato che l’utilizzo extra non verrà venduto come servizio a sé stante e sarà invece incluso in alcuni piani iCloud+.

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Quali funzioni di Apple Intelligence avranno limiti e cosa cambia con iCloud+

L’elenco delle funzionalità coinvolte è piuttosto ampio. L’uso aggiuntivo lato server a pagamento riguarderà Siri AI, Image Playground, le opzioni Estendi e Reinquadra dell’app Foto e i comandi rapidi creati con il linguaggio naturale nell’app Comandi. E non finisce qui, perché Apple parla genericamente anche di altre funzioni. I limiti giornalieri poi non sono fissi. Possono variare in base alla singola funzione, alla complessità della richiesta, al carico sui sistemi, alle policy interne e ad altri fattori che l’azienda non ha specificato.

Per capire meglio il contesto conviene dare un’occhiata agli attuali piani iCloud+ negli Stati Uniti. Il piano da 50GB costa circa 0,85 euro al mese, quello da 200GB circa 2,60 euro, quello da 2TB circa 8,60 euro. Salendo si trovano il piano da 6TB a circa 26 euro mensili e quello da 12TB a circa 52 euro al mese. Al momento non è chiaro se questi prezzi aumenteranno quando verrà integrato l’accesso esteso all’intelligenza artificiale.

C’è però un dettaglio che vale la pena notare. Apple ha parlato di utilizzo extra incluso nella “maggior parte” dei piani iCloud+, una formulazione che sembra escludere almeno l’abbonamento più economico, quello da 50GB. In pratica chi oggi spende meno per lo spazio di archiviazione difficilmente potrà contare su questo vantaggio per le funzioni di Apple Intelligence.

Logic Pro e l’assistente intelligente con pacchetti a pagamento

Il discorso sui limiti d’uso tocca anche il mondo dei creativi. La scorsa settimana Apple ha aggiornato Logic Pro per Mac introducendo un assistente intelligente pensato per aiutare chi produce musica a orientarsi nei flussi di lavoro, avviare un nuovo brano, impostare una traccia vocale partendo da un singolo prompt oppure rifinire un progetto già in corso.

Anche questo strumento prevede una soglia, stavolta mensile. Gli utenti con un abbonamento attivo ad Apple Creator Studio possono acquistare pacchetti di utilizzo aggiuntivi in diversi Paesi, ovvero Stati Uniti, Canada, Brasile, Francia, Germania, India, Messico e Regno Unito. Negli Stati Uniti il pacchetto costa circa 43 euro e resta valido per un anno. Per comprarlo basta selezionare Logic Pro dalla barra dei menu di macOS, poi Funzioni di Intelligence, quindi Mostra utilizzo e infine Acquista altro utilizzo.

Qui però la questione prende una piega diversa. In un documento di supporto Apple spiega che alcune funzioni intelligenti delle app di Apple Creator Studio si appoggiano a fornitori esterni. Nel caso dell’assistente di Logic Pro la funzione è basata su Google Gemini, il che porta a pensare che non rientri nel perimetro di Apple Intelligence. Di conseguenza l’utilizzo extra di questo assistente non dovrebbe essere compreso nei piani iCloud+.

Fonte: TecnoAndroid