Netflix in Italia, com’è cambiato il prezzo dal 2015 ad oggi

Il prezzo di Netflix in Italia ha seguito una traiettoria piuttosto lineare dal 2015 a oggi, e quella linea è sempre andata verso l’alto. Tutti e tre i piani del servizio di streaming hanno conosciuto ritocchi regolari nel corso degli anni, al punto che il piano Premium attuale costa quasi il doppio rispetto al momento del debutto. C’è poi un dettaglio che rende bene l’idea del cambiamento: oggi il piano Standard ha un costo superiore a quello che il Premium aveva quando la piattaforma è arrivata nel nostro Paese.

Messa così sembra una semplice curiosità da confronto tra listini. In realtà racconta qualcosa di più concreto, perché fotografa il modo in cui l’abbonamento a Netflix è cambiato agli occhi di chi lo paga ogni mese. Il piano che nel 2015 rappresentava il massimo dell’offerta, quello pensato per chi voleva il pacchetto più completo, oggi verrebbe superato in spesa da una formula che si colloca a metà strada nella gamma.

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Dal debutto in Italia a oggi, una crescita costante

Quando Netflix ha aperto le porte agli utenti italiani nel 2015, la struttura era già articolata su tre livelli di abbonamento. Quella struttura, nella sostanza, è rimasta. Quello che si è mosso, e parecchio, sono le cifre. Gli aumenti non sono arrivati tutti insieme con un unico scossone ma si sono distribuiti nel tempo con una certa regolarità, coinvolgendo ogni fascia dell’offerta e non soltanto quella più alta.

Proprio questa progressione graduale spiega perché il salto complessivo possa passare quasi inosservato a chi è abbonato da tanti anni. Un ritocco alla volta, il conto finale si è gonfiato fino a raggiungere un livello che, confrontato con quello di partenza, appare decisamente più pesante. Il caso del piano Premium è il più evidente perché la sua tariffa si avvicina ormai al doppio di quella iniziale.

Standard contro Premium, il confronto che dice tutto

Il paragone più significativo resta quello tra il piano Standard di oggi e il Premium delle origini. Chi nel 2015 sceglieva la formula più ricca pagava meno di quanto oggi serve per accedere al livello intermedio. Detto in altri termini, la fascia di mezzo dell’attuale listino ha superato in costo quella che un tempo era la proposta di punta del servizio.

Il confronto aiuta a capire quanto si sia spostata l’asticella. Non si tratta di una differenza di pochi spiccioli dovuta a un singolo adeguamento ma del risultato di una serie di rincari che, sommati, hanno ridisegnato completamente il rapporto tra i tre piani e la spesa richiesta agli utenti. Il prezzo di Netflix per il Premium, in particolare, è quello che ha accumulato la crescita più marcata rispetto al lancio sul mercato italiano.

Per chi guarda l’evoluzione dal 2015 a oggi, il quadro è quindi quello di un servizio di streaming che ha mantenuto la propria architettura a tre livelli aumentando però a più riprese il costo di ciascuno. Il dato che riassume meglio questo percorso è proprio quello del Premium, la cui tariffa attuale è quasi doppia rispetto a quella con cui Netflix ha esordito in Italia, mentre lo Standard costa ormai più di quanto costava allora il piano più completo dell’offerta.

Fonte: TecnoAndroid