Chrome, Google chiude l’ottava falla sfruttata nel 2026

Google ha appena rilasciato un aggiornamento di sicurezza per correggere una nuova vulnerabilità di Chrome già sfruttata attivamente dagli hacker, e non si tratta di un episodio isolato. Nel corso del 2026 i modelli di intelligenza artificiale sono diventati particolarmente abili nello scovare falle nei software, e a servirsene sono sia i ricercatori sia i criminali informatici. Gli scopi però sono opposti: chi attacca cerca i punti deboli per approfittarne, chi difende prova ad arrivare prima e a chiudere la porta in tempo.

Il risultato è una vera raffica di patch che negli ultimi tempi ha coinvolto i nomi più importanti del settore. L’ultimo Patch Tuesday di Microsoft conteneva più di 1.400 correzioni, mentre Apple ha appena sistemato due falle di iMessage che permettevano sia a malintenzionati sia a persone del tutto estranee di leggere messaggi che non avrebbero mai dovuto vedere. Che si usi un Mac o un PC, per navigare in rete la scelta ricade molto spesso su Chrome o su un browser costruito sulla base di Chromium. Proprio la piattaforma di Google è l’ultima ad aver ricevuto una correzione rilevante, anche se non è certo la prima dell’anno.

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L’ottava falla sfruttata attivamente nel 2026

Lunedì Google ha distribuito una nuova versione di Chrome che risolve nove problemi di sicurezza. Ognuno va sistemato, ma uno in particolare è decisamente più serio degli altri. Si tratta di un bug di tipo use after free individuato nel componente XML del browser.

Per capire di cosa si parla basta pensare alla gestione della memoria. Un difetto di questo genere si verifica quando il sistema libera una porzione di memoria ma un programma prova comunque ad accedervi. In pratica è un errore di programmazione, eppure apre uno spiraglio a chi vuole introdursi in un dispositivo. Nello scenario peggiore consente l’esecuzione di codice arbitrario, cioè dà agli aggressori la possibilità di far girare il proprio codice all’interno dell’applicazione o del sistema.

Già così la situazione non sarebbe delle più tranquille. A peggiorare il quadro c’è la conferma arrivata direttamente da Google, secondo cui per questa falla esiste un exploit attivo in circolazione. L’azienda tiene per sé gli altri dettagli, ma il pericolo rimane concreto: qualcuno, da qualche parte, ha già usato questa debolezza contro un bersaglio. Questo significa che tutti gli utenti di Chrome sono esposti, insieme a chi utilizza browser basati su Chromium.

C’è poi un altro elemento da considerare. Non è la prima falla sfruttata attivamente che colpisce Chrome quest’anno, ma addirittura l’ottava. Google si trova di fatto a rincorrere gli hacker che prendono di mira gli utenti del suo browser, e la cosa non stupisce più di tanto visto che Chrome è di gran lunga il programma di navigazione più diffuso al mondo.

Come aggiornare Chrome e cosa fare con gli altri browser

Chi usa Chrome sul computer dovrebbe installare la nuova versione il prima possibile. Su Mac e su PC bisogna avere almeno la versione 157.0.8103.50/.51, mentre su Linux la soglia minima è la 157.0.8103.50. Per verificare quale versione è installata basta cliccare sui tre puntini nell’angolo in alto a destra della finestra del browser e poi seguire il percorso Altro, Guida, Informazioni su Google Chrome.

Il discorso riguarda però anche chi ha scelto un’alternativa. Gli altri browser basati su Chromium potrebbero non aver ancora ricevuto la correzione, ma sono comunque interessati dallo stesso problema. Chi utilizza programmi come Microsoft Edge, Opera o Brave farebbe bene a tenere d’occhio gli aggiornamenti disponibili e a installare le patch più recenti non appena vengono rilasciate.

Fonte: TecnoAndroid