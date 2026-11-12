Windows 11 fino al 40% più veloce con 8 GB: cosa c’è dietro

Microsoft sostiene che Windows 11 possa diventare fino al 40% più veloce sui computer con 8 GB di RAM, una promessa che fa gola a chi lavora con PC economici o impossibili da potenziare. A presentare i dati è stato Pavan Davuluri, Executive Vice President della divisione Windows + Devices, che ha parlato di 2 GB aggiuntivi di dati mantenuti in memoria, 900 MB di memoria impegnata risparmiati e un’interfaccia più reattiva. Le cifre però vanno lette con attenzione, perché raccontano qualcosa di diverso da un semplice aumento di velocità generale.

Da dove arriva davvero quel 40%

Il dato nasce da un test interno condotto su un HP OmniBook 3 con processore Snapdragon X Plus e 8 GB di RAM. Redmond ha cronometrato quanto tempo serviva per aprire 20 schede di Edge, riprodurre video in 4K e usare nello stesso momento Word, Excel, PowerPoint, Outlook ed Esplora file. Il confronto mette a paragone le build 26200.7623 e 26200.9445, quindi descrive il tempo necessario a completare una precisa sequenza di operazioni e non un salto prestazionale del processore o dell’intero sistema operativo.

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C’è poi un dettaglio nascosto nelle note metodologiche. Per documentare il 20% di reattività in più e il calo dei consumi di memoria, l’azienda ha usato altre build, la 26200.7628 e la 26300.9550. Le percentuali arrivano insomma da confronti diversi, non vanno sommate tra loro e non è detto che si ripetano identiche su qualunque computer.

Compressione e memoria vincolata, cosa cambia sotto il cofano

La novità più interessante riguarda la compressione della memoria, una funzione presente in Windows da molto prima delle ultime versioni. Quando la RAM fisica comincia a scarseggiare, il sistema comprime le pagine poco usate e le tiene in memoria invece di spostarle nel file di paging sull’SSD. Recuperare una pagina compressa impegna la CPU, ma evita di passare da uno storage decisamente più lento.

Microsoft dice di aver affinato le decisioni su compressione, paging e recupero delle pagine, riuscendo a conservare fino a 2 GB di dati attivi in più nella memoria fisica. Attenzione però, perché questo non vuol dire avere 2 GB di RAM libera in più. Dati che occuperebbero 2 GB possono richiedere molto meno spazio una volta compressi, così la memoria disponibile resta la stessa ma viene sfruttata meglio, al prezzo di un po’ di lavoro extra per il processore. Quali algoritmi o politiche del memory manager siano stati modificati non è stato precisato, né se siano cambiate le soglie di compressione, il working set trimming o i criteri di scelta delle pagine da spostare su disco.

Discorso simile per i 900 MB risparmiati. Si parla della crescita della memoria vincolata, cioè dell’impegno complessivo che Windows si assume nel garantire spazio alle applicazioni, in RAM oppure nel file di paging. Ridurlo alleggerisce la pressione sulle risorse, ma non equivale automaticamente a liberare 900 MB di memoria fisica.

Come controllare i risultati sul proprio PC

Per ottenere gli ultimi miglioramenti serve Windows 11 26H2, build 26300.9818 o successiva, verificabile digitando winver dopo aver premuto Windows+R. Se la versione non è aggiornata basta passare da Impostazioni e Windows Update, attivando la ricezione degli aggiornamenti più recenti. Conviene aggiornare anche Edge, Microsoft 365 e Teams, dato che parte delle ottimizzazioni arriva tramite le applicazioni, e per l’avvio più rapido del browser serve almeno la versione 150 di Edge.

Il Task Manager, richiamabile con Ctrl+Maiusc+Esc, mostra nella sezione Prestazioni e poi Memoria la RAM in uso, quella disponibile, la quota compressa indicata tra parentesi e il valore Vincolata. Chi vuole scendere più nel dettaglio può lanciare perfmon e aggiungere in Performance Monitor i contatori del gruppo Memoria come MByte disponibili, Byte vincolati, Letture pagine/sec e Input pagine/sec. Molte letture di pagine accompagnate da rallentamenti, quando si torna a un’app inattiva, indicano che il sistema sta recuperando dati finiti sul disco. Da PowerShell, il comando Get-CimInstance Win32_OperatingSystem con la selezione di FreePhysicalMemory e TotalVisibleMemorySize restituisce in KB la memoria fisica libera e quella totale, ma non quella vincolata.

Per un test ripetibile bisogna annotare build, memoria disponibile, commit e tempi di apertura prima dell’aggiornamento, riavviare, attendere la fine dell’attività iniziale e usare sempre gli stessi documenti e le stesse schede. Si aprono progressivamente 15 o 20 schede, documenti Office ed Esplora file, poi si torna alle prime applicazioni osservando i picchi di letture pagine. La sequenza va ripetuta almeno 3 volte sulla stessa macchina, confrontando le mediane. La riduzione percentuale si ottiene sottraendo il tempo nuovo da quello precedente, dividendo il risultato per il tempo precedente e moltiplicando per 100. Passare da 100 a 60 secondi significa risparmiare il 40% del tempo, ma non che ogni singola operazione sia diventata il 40% più veloce.

Fonte: TecnoAndroid