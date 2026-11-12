Pentagono finanzia i rivali di SpaceX prima dell’addio a Falcon

Il Pentagono guarda con crescente preoccupazione al futuro dei lanci spaziali americani e ha deciso di muoversi in anticipo. Mentre SpaceX si prepara a chiudere gradualmente il programma dei razzi Falcon, la Difesa statunitense ha scelto un approccio nuovo per sostenere le aziende commerciali del settore. È un segnale piuttosto eloquente: il ritiro del razzo che da anni regge buona parte delle missioni americane viene considerato un potenziale rischio per la sicurezza nazionale.

Nel giro di due settimane l’Office of Strategic Capital, l’ufficio del Pentagono dedicato agli investimenti strategici, ha annunciato due finanziamenti a favore di altrettanti concorrenti di SpaceX. Il 26 ottobre è arrivato un impegno di prestito condizionato da 150 milioni di dollari, circa 130 milioni di euro, per Stoke Space. Martedì i vertici militari hanno reso noto un secondo prestito della stessa cifra destinato a Rocket Lab. Sono le prime due società di lancio a ricevere un sostegno così consistente da questo organismo, nato nel 2022 per portare capitali alle imprese che sviluppano tecnologie considerate vitali per la sicurezza nazionale. Nelle ultime settimane l’ufficio ha messo sul piatto centinaia di milioni per aziende specializzate in batterie, droni e semiconduttori. Nel comparto spaziale ha anche concesso 150 milioni di dollari a LeoLabs, società che si occupa del tracciamento commerciale dei satelliti, per produrre e installare unità radar.

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Il contesto spiega molto. SpaceX, principale fornitore di lanci del Pentagono, ha smesso di accettare ordini commerciali per Falcon 9 oltre il 2028 perché intende concentrarsi su Starship, il razzo superpesante di nuova generazione. Per i clienti governativi come la NASA e la Space Force i voli di Falcon 9 e Falcon Heavy andranno avanti ancora per un po’. Il contratto tra la Space Force e SpaceX consente ai militari di prenotare missioni fino al 2029, con lanci effettivi che possono spingersi al 2033. Dopo quella data, se Starship manterrà le promesse, Falcon verrà ritirato definitivamente. In futuro Starship potrebbe trasportare anche carichi per la sicurezza nazionale, ma nel breve periodo SpaceX punta a sfruttarne l’enorme capacità per i propri satelliti Starlink e per i data center orbitali Starmind.

Accesso garantito allo spazio e una domanda in forte crescita

Dagli anni Novanta i vertici militari seguono una politica di accesso garantito allo spazio, finanziando almeno due programmi di razzi americani in grado di mettere in orbita satelliti per la sicurezza nazionale. In passato questo sostegno passava attraverso sussidi diretti, fondi per lo sviluppo e contratti a prezzi più alti del mercato. Così il governo otteneva visibilità tecnica e finanziaria sui fornitori, priorità nei calendari di lancio e in qualche caso garantiva semplicemente la sopravvivenza delle aziende.

Oggi la Space Force si affida alla famiglia Falcon e al razzo Vulcan di United Launch Alliance, rimasto a terra due volte negli ultimi due anni per problemi ai propulsori a combustibile solido. Le difficoltà di ULA hanno costretto i militari a spostare diverse missioni su SpaceX. Intanto la torta si allarga parecchio. Lo Space Systems Command, che gestisce gli acquisti di lanci per la Space Force, prevede fino a 249 lanci di classe media e pesante entro i primi anni Trenta, più del doppio di quanto stimato appena due anni fa.

Oltre a SpaceX e ULA possono competere per una parte di queste missioni anche Blue Origin, Rocket Lab, Stoke Space, Relativity Space e Impulse Space. Fra tutte solo Blue Origin ha già fatto volare un razzo compatibile con i requisiti richiesti. Rocket Lab, Stoke Space e Relativity Space stanno sviluppando i propri vettori, mentre Impulse Space lavora sulla propulsione nello spazio.

Dove andranno i soldi del Pentagono

I prestiti servono a preparare i nuovi razzi di classe media alle esigenze militari. Quello per Stoke Space finanzierà la costruzione di una seconda rampa a Cape Canaveral, in Florida, pensata per il Nova Block 2, versione potenziata del razzo completamente riutilizzabile dell’azienda, il cui debutto è atteso il prossimo anno. Secondo Jordan Sebold, direttore degli investimenti dell’ufficio, sostenere nuove infrastrutture di lancio rafforzerebbe la capacità e la resilienza dell’intera base industriale spaziale commerciale.

Per Rocket Lab l’obiettivo è aumentare la cadenza di volo di Neutron, razzo parzialmente riutilizzabile anch’esso atteso al primo lancio il prossimo anno. Il denaro dovrebbe accelerare la consegna dei vettori, ampliare la flotta di navi per il recupero e il trasporto e potenziare la produzione di motori e strutture in materiale composito, riducendo i tempi tra un volo e l’altro. Entrambi i prestiti restano subordinati a una serie di verifiche finanziarie, legali e tecniche.

Adam Spice, direttore finanziario di Rocket Lab, ha definito le condizioni molto vantaggiose. “Lo prendiamo sempre quando possiamo” ha spiegato durante la presentazione dei conti trimestrali, sottolineando che il prestito rappresenta un indicatore molto positivo su dove tutti vedono il collo di bottiglia della domanda. L’azienda ha anche ritoccato il prezzo di Neutron da 55 a 70 milioni di dollari per lancio, cioè da circa 47 a circa 60 milioni di euro, a causa di un’impennata di prenotazioni per un vettore che non ha ancora volato. Rocket Lab conta ora 117 lanci già sotto contratto tra Neutron e il più piccolo Electron. “La capacità di lancio è estremamente limitata ed è esattamente la situazione che avevamo previsto” ha dichiarato il fondatore e amministratore delegato Peter Beck.

Fonte: TecnoAndroid