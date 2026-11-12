Wild Horse Nine, McDonagh tra la CIA e il golpe cileno del 1973

Con Wild Horse Nine il regista britannico Martin McDonagh firma quello che lui stesso considera il suo film più politico, senza però rinunciare al cuore della faccenda: una storia d’amore, nel senso più ampio del termine, tra due uomini. Sullo sfondo c’è un capitolo pesante del Novecento, il coinvolgimento della CIA nel colpo di Stato in Cile del 1973. In primo piano invece colpa, rimorso e paura di essere giudicati, temi che il cineasta ha raccontato durante l’ultimo Festival di San Sebastián.

L’idea ha avuto una gestazione lunghissima. Quindici anni fa McDonagh, classe 1970, era volato fino in Polinesia, a Rapa Nui sull’Isola di Pasqua, sperando di trovare lì una storia da portare sul grande schermo. Sotto lo sguardo dei moai ha provato diverse versioni, sempre con lo stesso punto fermo: due protagonisti maschili, a volte padre e figlio, e uno dei due ormai vicino alla fine della vita. Nessuna però funzionava davvero. Mancava qualcosa e quel qualcosa si è rivelato il contesto cileno, con l’intervento americano nel rovesciamento del governo di Allende. Una volta inserito questo elemento, racconta l’autore di Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Gli spiriti dell’isola, la trama ha trovato finalmente la sua forma. È un argomento che lo accompagna fin da bambino, proprio per l’orrore di ciò che fu fatto allora.

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Malkovich e Rockwell, un’amicizia che pesa

Il film arriva nelle sale spagnole il 13 novembre 2026 e mette insieme un cast di peso con John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Malkovich veste i panni di Chris, un agente della CIA ormai prossimo alla pensione che non ha più molto da perdere. Il suo ultimo desiderio prima di lasciare l’agenzia è vedere i moai di Rapa Nui e fino a lì si spinge insieme a Lee, interpretato da Rockwell, l’altra metà di questo legame affettuoso e complicato. Ne viene fuori un’opera che mescola thriller, dramma e commedia, costruita su dialoghi e monologhi gustosissimi, scritti da McDonagh e portati in scena da un Malkovich in grande forma.

Secondo il regista tra politica e amicizia c’è un equilibrio totale. È proprio attraverso il rapporto tra i due che possono emergere la tristezza e il rimpianto di chi si trova al capolinea, insieme al peso dei crimini commessi. Sul personaggio di Chris, un uomo che ha ucciso molte persone, McDonagh non ha alcuna intenzione di emettere sentenze. Gli interessava piuttosto capire come si possa convivere con un passato simile. I personaggi vanno mostrati per quello che sono, spiega, lasciando al pubblico il compito di farsi un’opinione. Niente spettatore preso per mano, niente soluzioni preconfezionate, perché né il film né chi lo dirige dovrebbero giudicare queste persone.

Rockwell, del resto, è quasi una musa per McDonagh. Il ruolo di Lee è stato scritto pensando a lui, esattamente come i due precedenti. Il regista lo mette sullo stesso piano di Colin Farrell, presente nella sua carriera fin dal debutto con In Bruges nel 2008, senza dimenticare Brendan Gleeson. Avere in testa un interprete durante la scrittura aiuta parecchio, soprattutto con un attore dalla voce e dall’intonazione così particolari. Con Malkovich invece non c’era alcuna conoscenza pregressa. I due si sono incontrati su Zoom subito dopo l’invio del copione e l’attore si è mostrato interessato fin da subito. Per McDonagh nessun altro al mondo avrebbe potuto dare al personaggio quella gravità e quel senso di pericolo, riuscendo allo stesso tempo a renderlo simpatico.

Il valore del silenzio

Nonostante cinque lungometraggi alle spalle, Wild Horse Nine ha permesso al regista di sperimentare qualcosa di nuovo. Stavolta ha concesso più spazio sullo schermo ai momenti di silenzio e immobilità di un personaggio. Quando Chris resta da solo, osserva McDonagh, viene a galla la verità della storia, cioè la sua tristezza e il suo rimorso. Non è sicuro di aver dato tanto margine a scene del genere nei lavori precedenti. Accanto a questo voleva catturare con la macchina da presa l’atmosfera degli anni Settanta e la bellezza dell’isola, i tre aspetti che considerava fondamentali per il film.

Fonte: TecnoAndroid