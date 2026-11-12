Defrag su Windows 11 cambia look dopo 14 anni: c’è la conferma

Microsoft ha confermato che Deframmenta e ottimizza unità, lo strumento che molti conoscono semplicemente come Defrag, riceverà un restyling all’interno del più ampio progetto di modernizzazione grafica di Windows 11. Tra le utility del sistema operativo che sembrano arrivare direttamente da un museo è probabilmente quella che ha resistito più a lungo. L’interfaccia attuale risale infatti a Windows 8, quindi al 2012, e nemmeno prima era poi così diversa. Quattordici anni dopo qualcosa finalmente si muove anche su questo fronte.

La conferma è arrivata da March Rogers, Partner Director of Design di Microsoft, che ha risposto pubblicamente su X alla richiesta di un utente. La proposta era piuttosto chiara: ricostruire l’utility con WinUI 3 oppure integrarla direttamente nell’app Impostazioni. Rogers ha confermato che il tool fa parte della lista dei componenti destinati all’aggiornamento, senza però fornire date, prototipi o dettagli tecnici di alcun tipo. Per ora quindi c’è solo l’impegno, nulla di concreto da vedere.

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Perché Windows ottimizza anche gli SSD

Prima ancora del nuovo look conviene sgomberare il campo da un equivoco che circola tuttora. Windows interviene anche sugli SSD e non c’è nulla di sbagliato in questo. Non si tratta però della deframmentazione classica pensata per gli hard disk meccanici, quella che spostava fisicamente i dati per ridurre i tempi di accesso delle testine. Sulle unità a stato solido un lavoro del genere avrebbe poco senso, così il sistema esegue operazioni diverse a partire dal TRIM, il comando che indica al controller quali blocchi non contengono più dati validi e possono quindi essere liberati.

Disattivare l’ottimizzazione pianificata su queste memorie è controproducente e la stessa documentazione Microsoft lo dice senza giri di parole. La frammentazione infatti non pesa soltanto sui tempi di accesso fisici. Quando i frammenti diventano troppi cresce il lavoro necessario per gestire i metadati del file system e nei casi più estremi si possono addirittura toccare i limiti strutturali del volume. Un discorso che vale anche per le unità a stato solido e che spiega perché la manutenzione automatica conservi ancora oggi una sua utilità.

WinUI 3 e il nuovo volto di Defrag

Per rinnovare l’aspetto dello strumento la casa di Redmond punta su WinUI 3, il framework grafico moderno distribuito tramite il Windows App SDK. Rispetto alle vecchie librerie legate alle singole versioni del sistema operativo permette di costruire interfacce con controlli aggiornati, supporto nativo al tema scuro e un aspetto visivo in linea con il Fluent Design di Windows 11. In pratica l’utility smetterebbe finalmente di sembrare un corpo estraneo rispetto al resto del sistema.

Per un programma come Defrag, fatto in sostanza di tabelle, pulsanti e informazioni sullo stato dei dischi, si tratta di una scelta tecnicamente sensata. Va però precisato che WinUI 3 da solo non garantisce maggiore velocità né un consumo di memoria più contenuto. Quelle caratteristiche dipendono da come viene implementato il software e non dal framework in sé, quindi il nuovo aspetto grafico non va confuso automaticamente con un miglioramento delle prestazioni.

La vicenda racconta bene un problema che Windows si porta dietro da decenni, cioè la convivenza tra interfacce nate in epoche diverse, alcune addirittura risalenti al millennio scorso. La modernizzazione procede a passo lento, tanto che Windows 11 sta ancora lavorando su aggiornamenti di sistema importanti, ma almeno va avanti. Deframmenta e ottimizza unità è ufficialmente in lista, anche se il momento in cui arriverà il suo turno non è stato ancora comunicato da Microsoft.

Fonte: TecnoAndroid