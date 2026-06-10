ChatGPT ora scrive e invia email senza uscire dal browser

ChatGPT adesso lascia scrivere e spedire email senza mai uscire dalla finestra del browser, e questo cambia parecchio le carte in tavola per chi passa metà giornata a smistare messaggi. La gestione della posta elettronica è rimasta per anni una delle attività più spezzettate del lavoro digitale: si scriveva una bozza con l’assistente, poi toccava copiarla a mano nel client di posta, incollarla, sistemare i destinatari e via dicendo. Un balletto noioso che adesso, almeno in teoria, sparisce.

Per lungo tempo gli assistenti AI hanno saputo fare due cose bene: aiutare a comporre i testi e riassumere conversazioni lunghe. Il problema era proprio l’ultimo miglio, quel passaggio manuale che spezzava il flusso. OpenAI ha deciso di chiuderlo, permettendo a ChatGPT di dialogare direttamente con i servizi email compatibili e di creare e inviare messaggi restando dentro la stessa conversazione. È un altro tassello di un percorso che sta trasformando il chatbot in qualcosa di più simile a una piattaforma operativa, collegata alle applicazioni che usiamo tutti i giorni.

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Come lavorano i connettori email di ChatGPT

Il cuore tecnico della novità sono i connector, cioè collegamenti autorizzati che consentono a ChatGPT di interagire con servizi esterni, ma sempre entro i limiti che l’utente decide in fase di configurazione. Niente accesso totale alla casella, insomma: il sistema si muove solo dentro i permessi approvati in modo esplicito. Le integrazioni al momento riguardano Gmail e Microsoft Outlook. Oltre a leggere e cercare informazioni nei messaggi, le versioni più recenti permettono anche operazioni attive, quindi preparare e spedire le email. Col tempo OpenAI ha allargato il raggio d’azione anche a scenari più complicati, come le caselle condivise e i calendari aziendali.

Una volta collegato l’account, il meccanismo è abbastanza lineare. ChatGPT analizza una conversazione, prepara una risposta nel tono richiesto, recupera eventuali informazioni da documenti collegati e trasforma tutto in un messaggio pronto da spedire. Il bello è che succede tutto nella stessa sessione, senza saltare da una finestra all’altra. Sembra una sciocchezza, ma per chi ripete questa operazione decine di volte a settimana il risparmio di tempo si sente eccome.

Scenari di lavoro, privacy e qualche limite

Le ricadute più interessanti si vedono in ambito professionale. Un responsabile commerciale può imbastire la risposta a un cliente attingendo ai dati dei documenti aziendali. Un project manager riassume una riunione e la gira al volo al team. Chi lavora nel reparto tecnico trasforma una sintesi automatica in una comunicazione interna già pronta. In ogni caso, il controllo finale sul contenuto resta nelle mani della persona, non della macchina.

Sul versante della sicurezza, l’accesso alla posta richiede sempre un’autorizzazione esplicita. ChatGPT non può leggere né usare una casella se il proprietario non ha collegato il servizio e dato il via libera ai permessi. Detto questo, conviene comunque rileggere ogni messaggio prima di premere invio: anche i modelli linguistici più evoluti possono fraintendere un passaggio o scegliere una formulazione fuori luogo. La comodità è tanta, ma un occhio sul testo finale resta una buona abitudine.