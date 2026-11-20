L’atmosfera di Marte cambia ogni anno seguendo un ritmo che nessuno aveva previsto e dietro questo comportamento potrebbe nascondersi dell’acqua. A suggerirlo è un’analisi dei dati raccolti dal rover Curiosity nel cratere Gale, secondo la quale sul pianeta potrebbero esistere ancora oggi film d’acqua sottilissimi, con un comportamento simile a quello di un liquido, sparsi in superficie oppure avvolti attorno ai granelli di suolo appena più in profondità. Si tratta di un’ipotesi che tocca uno dei temi più affascinanti dell’esplorazione marziana, perché riguarda il presente del pianeta e non soltanto il suo passato.

Il punto di partenza è una lunga serie di misurazioni. Per anni Curiosity ha tenuto sotto osservazione l’anidride carbonica presente nell’aria marziana, la CO2 che i sensori del rover hanno continuato a registrare con pazienza mentre il veicolo si muoveva all’interno del cratere. Ed è proprio scorrendo questo archivio che è comparso qualcosa di inatteso.

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Tredici anni di misurazioni nel cratere Gale

I dati coprono un arco di tempo che va dal 2012 al 2025, quindi più di un decennio di osservazioni continue. In questo intervallo è emersa una variazione stagionale della CO2 che non rientrava nelle aspettative. Non un picco isolato o un’anomalia dovuta a un singolo strumento, ma un andamento che si ripresenta con il passare delle stagioni marziane e che proprio per questo ha attirato l’attenzione.

Il valore di una serie così lunga sta tutto qui. Con poche settimane o qualche mese di dati sarebbe stato quasi impossibile distinguere un ciclo vero da una semplice oscillazione casuale. Tredici anni di rilevazioni nello stesso cratere Gale permettono invece di confrontare una stagione con l’altra e di riconoscere uno schema che torna. È questo tipo di regolarità a rendere il fenomeno interessante e, allo stesso tempo, difficile da spiegare con le sole conoscenze sull’atmosfera di Marte.

Film d’acqua tra i granelli di suolo

La spiegazione proposta dall’analisi chiama in causa l’acqua nascosta. Non laghi, non fiumi e nemmeno pozze visibili, ma strati estremamente sottili che si comporterebbero in modo simile a un liquido. Secondo lo studio questi film d’acqua potrebbero trovarsi direttamente sulla superficie oppure attorno ai singoli granelli di terreno che stanno sotto di essa, in una sorta di velo quasi invisibile.

Il dettaglio che pesa di più riguarda il tempo. L’ipotesi parla di una presenza attuale, cioè di acqua in una forma simile al liquido che potrebbe esistere oggi su Marte, e non solo miliardi di anni fa. La variazione stagionale della CO2 osservata da Curiosity diventa così un indizio indiretto, un segnale nell’aria che rimanda a ciò che potrebbe accadere nel suolo.

Sul piano pratico l’idea è che il terreno marziano non sia del tutto inerte e che, in determinate condizioni, possa ospitare queste sottilissime pellicole liquide. La loro esistenza resta per ora una possibilità suggerita dai numeri, ricavata dall’analisi delle misurazioni del rover e non da un’osservazione diretta dell’acqua stessa. È infatti l’andamento dell’anidride carbonica, registrato con costanza nel cratere Gale dal 2012 al 2025, a fornire la base su cui poggia l’intera ipotesi dei film d’acqua in superficie o attorno ai granelli del sottosuolo marziano.

Fonte: TecnoAndroid