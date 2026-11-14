Caricatore OIVO per DualSense: base doppia su Amazon a 17,14 €

Chi passa ore con il pad in mano conosce bene quel momento in cui la batteria del controller si esaurisce proprio sul più bello. Per evitare lo stop forzato, su Amazon è disponibile il caricatore OIVO per DualSense nella versione doppia, proposto a 17,14 € rispetto a un prezzo mediano di 18,04 €. Il risparmio è contenuto, circa 90 centesimi, ma l’accessorio in sé risolve un problema molto concreto per chi gioca su PS5: avere sempre i controller pronti all’uso, magari in vista di lunghe sessioni su GTA 6.

Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e la spedizione è gestita direttamente da Amazon, con consegna prevista nel giro di pochi giorni. C’è poi un dettaglio che rende l’acquisto più tranquillo, cioè la possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni nel caso in cui la base non dovesse convincere. Un margine utile per provarla con calma e capire se si adatta davvero alle proprie abitudini di gioco.

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Come funziona la base di ricarica OIVO

Il punto forte di questa stazione è la possibilità di ricaricare due controller PS5 contemporaneamente. Niente più turni tra un pad e l’altro, quindi, né cavi volanti sparsi sul divano o sul pavimento davanti alla TV. L’alimentazione arriva direttamente dalla console attraverso due cavi inclusi nella confezione, per cui non servono prese aggiuntive o alimentatori esterni da collegare alla corrente.

A rendere tutto più immediato ci pensano gli indicatori LED, che permettono di capire a colpo d’occhio a che punto è la ricarica. Il meccanismo è semplice e piuttosto intuitivo. Quando il controller è ancora in carica le icone si illuminano di rosso, mentre il passaggio al blu segnala che la batteria del DualSense ha raggiunto il pieno. Basta un’occhiata veloce, insomma, per sapere se il pad è pronto oppure se conviene lasciarlo ancora un po’ sulla base.

Un accessorio semplice e poco ingombrante

Sul fronte dell’utilizzo quotidiano il caricatore OIVO non richiede particolari competenze. Una volta collegato alla PS5 tramite i cavi forniti, è sufficiente appoggiare il controller nell’apposito alloggiamento e la ricarica parte da sola. Nessuna configurazione complicata, nessun passaggio da seguire con il manuale in mano. È il classico oggetto che si sistema una volta accanto alla console e poi si usa senza pensarci troppo.

Anche le dimensioni giocano a suo favore. Si tratta infatti di una soluzione compatta, pensata per chi non vuole riempire la scrivania o il mobile della TV con ingombri inutili. Per chi possiede due DualSense, magari perché gioca spesso in compagnia o semplicemente preferisce avere sempre un pad di riserva carico, questa base doppia rappresenta un modo pratico per tenere tutto in ordine e continuare a giocare senza interruzioni.

Il prezzo di partenza era già piuttosto accessibile e l’attuale offerta lo abbassa ulteriormente, portando la stazione di ricarica per DualSense a 17,14 € su Amazon. Spedizione affidata al colosso dell’e-commerce, consegna in pochi giorni e possibilità di restituzione entro due settimane completano il quadro di un accessorio che punta tutto su praticità e semplicità d’uso.

Fonte: TecnoAndroid