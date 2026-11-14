Matt Damon si sente argentino onorario grazie alla moglie Luciana

A Hollywood i matrimoni che reggono per decenni sono una rarità, eppure Matt Damon sembra proprio l’eccezione che conferma la regola. L’attore ha parlato con grande trasporto della moglie argentina Luciana Bozán Barroso, sposata nel 2005 e madre dei suoi 3 figli, e dell’affetto profondo che lo lega all’Argentina, il Paese d’origine di lei che ormai sente quasi come una seconda casa.

Per capire quanto sia insolita una storia del genere basta guardarsi intorno nel mondo del cinema americano. Certo, esistono coppie storiche come quella di Danny DeVito con Rhea Perlman o quella di Tom Hanks con Rita Wilson, ma sono casi abbastanza isolati. La norma, a ben vedere, è un’altra. Divi come Leonardo DiCaprio o Tom Cruise sono passati da una relazione all’altra, spesso con storie che non arrivavano nemmeno a compiere un anno. Proprio per questo colpisce trovarsi davanti a un attore così innamorato della propria compagna dopo tanto tempo. Se poi durante le pause sul set de L’Odissea Damon sgranocchiasse alfajores o se si porti dietro il mate in giro per il mondo non è dato saperlo. Di sicuro però il suo amore per quella terra non è una novità, visto che aveva già espresso concetti simili parlando della serie dedicata a Mafalda.

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Matt Damon e il legame con l’Argentina

Com’era prevedibile, negli anni l’attore ha visitato tantissime volte la patria della moglie e ne conserva un’immagine decisamente positiva. Le sue parole sono piuttosto chiare: “Ho viaggiato molto con lei, che ha una famiglia numerosa in Argentina, un Paese che amo. È un posto incredibile, con una cultura straordinaria”. Insomma, non sarebbe poi così strano imbattersi in Damon durante un asado di famiglia, seduto a tavola come uno dei tanti parenti.

Il protagonista de L’Odissea si è spinto anche oltre, spiegando di sentirsi in qualche modo parte di quella comunità pur non avendo origini sudamericane. “Sono molto orgoglioso di avere una moglie argentina. Questo mi fa sentire un argentino onorario”, ha raccontato con evidente affetto. Un titolo che nessuno gli ha conferito ufficialmente ma che lui stesso sembra portare con un certo piacere, come fosse un piccolo riconoscimento guadagnato sul campo dopo tanti viaggi e tante riunioni familiari.

Il primo incontro con Luciana Bozán Barroso a Miami

Curiosamente la storia tra i due non è cominciata a Buenos Aires. Matt Damon ha conosciuto Luciana Bozán Barroso in un bar di Miami e, a sentire lui, è rimasto conquistato fin dal primo istante. “Dicono che succeda qualcosa di incredibile quando si incontra la donna del proprio destino… ed è andata proprio così”, ha ricordato l’attore ripensando a quella sera.

Il racconto di quel momento ha quasi il sapore di una scena da film, con tutta l’attenzione concentrata su di lei e Damon completamente perso. “Giuro su Dio che mi è successo qualcosa di indescrivibile. Fino ad allora, quando avevo vent’anni, andavo di qua e di là chiedendomi se sarei riuscito a mettere radici o se sarei rimasto single per tutta la vita, un pensiero che mi inquietava”, ha confessato. Poi la svolta, descritta con parole che lasciano poco spazio ai dubbi su quanto quell’incontro abbia cambiato la sua vita: “Ma ho trovato la persona giusta… ed è stato come essere colpito da un fulmine!”.

Fonte: TecnoAndroid