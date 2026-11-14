Windows 11 su PC da 8 GB: multitasking fino al 40% più rapido

Microsoft promette fino al 40% di velocità in più su Windows 11 nei computer con soli 8 GB di RAM, e dietro questo impegno ci sono ragioni piuttosto concrete. Per una ventina d’anni la ricetta per rendere il sistema operativo più scattante è stata semplice, bastava installare più memoria. Oggi però la RAM è diventata scarsa e soprattutto carissima, così all’azienda non è rimasto altro che fare ciò che avrebbe dovuto fare fin dall’inizio, cioè ottimizzare il modo in cui Windows sfrutta le risorse.

A Redmond lo hanno ammesso apertamente. Bisognava rimboccarsi le maniche e far girare il sistema in modo più fluido proprio sulle macchine con 8 GB. A presentare i numeri è stato Pavan Davuluri, responsabile di Windows e dei dispositivi di Microsoft, che parla di una reattività maggiore e di un multitasking fino al 40% più rapido. Cifre che suonano bene, certo, ma prima di festeggiare conviene guardare come sono state ottenute.

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Più dati in memoria e meno accessi al disco

La novità più importante è una compressione della memoria calibrata apposta per le configurazioni da 8 GB. Secondo Davuluri il sistema riesce ora a mantenere nella RAM fino a 2 GB in più di dati attivi, che prima finivano invece sull’archiviazione. In pratica una scheda o un’app lasciata aperta in background pesa meno sulla macchina nel momento in cui si torna a usarla.

Ci sono poi interventi più piccoli che danno comunque una mano. Sui computer con un massimo di 8 GB il pannello Widget si carica soltanto quando viene aperto e libera così oltre 200 MB. Anche le app di Office si sono messe a dieta e adesso riducono i consumi fino a 360 MB.

Il dato del 40% va però letto con attenzione, perché deriva da un’unica prova condotta su un HP OmniBook 3 con Snapdragon X Plus e 8 GB di RAM. Come mostra un video pubblicato dalla stessa Microsoft, il test consisteva nell’aprire in sequenza 20 schede di Edge, un video 4K e alcuni file pesanti di Office, confrontando i tempi con una versione precedente del sistema. L’azienda chiarisce che non si tratta di un vero benchmark ma di una dimostrazione dei progressi ottenuti sullo stesso hardware. Il secondo numero, un miglioramento del 20% nell’esperienza d’uso, arriva invece dalla telemetria su Start, Ricerca ed Esplora file nei PC con 8 GB. Il 40% va quindi considerato come il risultato migliore raccolto in uno scenario circoscritto, con un solo dispositivo e un software preciso. Non rispecchia l’uso quotidiano reale, ma è comunque un passo avanti.

Il progetto Windows K2 e il peso dell’intelligenza artificiale

Il lavoro non è finito. Microsoft sta riducendo i componenti duplicati tra app e funzioni di Windows, così da evitare che uno stesso elemento debba attivarsi due volte quando due applicazioni lo utilizzano. Che serva tutta questa pulizia la dice lunga su quanto il sistema fosse appesantito in partenza. Il problema è diventato talmente evidente da far nascere un progetto interno chiamato Windows K2, pensato per eliminare le ridondanze, semplificare i processi e alleggerire il sistema operativo.

Dietro questa svolta c’è anche l’intelligenza artificiale. Microsoft ha insistito a lungo sul fatto che servissero 16 GB di RAM per garantire le prestazioni migliori, tanto da renderli un requisito tecnico per i PC Copilot+. A far salire i consumi, quindi, non era tanto il sistema in sé quanto le funzioni di Copilot che giravano in parallelo. La carenza di memoria, causata dalla scelta dei produttori di dare priorità ai data center, ha costretto l’azienda a rivedere Windows e il modo in cui gestisce queste funzioni.

C’è poi la questione di chi possiede già un computer da 8 GB e non può permettersi di espanderlo visti i prezzi. Microsoft ha esteso fino a ottobre 2027 gli aggiornamenti di sicurezza gratuiti di Windows 10 per i consumatori, ma quel margine prima o poi si esaurirà. L’azienda deve convincere gli utenti che passare a Windows 11 sia la scelta migliore e non una punizione che obbliga a spendere una fortuna in memoria o in un nuovo PC. Se l’IA di Microsoft deve vivere dentro Windows, a Redmond conviene che queste macchine reggano il carico, soprattutto dopo il lancio dei MacBook Neo, che hanno requisiti tecnici inferiori e un prezzo più basso rispetto alla media dei portatili.

Fonte: TecnoAndroid