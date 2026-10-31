Caricatore Google 45 W a 18,49 euro su Amazon

Il caricatore USB C Google da 45 W scende su Amazon a 18,49 euro, una cifra che si avvicina parecchio ai livelli più bassi registrati nei mesi scorsi. Si tratta dell’alimentatore ufficiale Made by Google, nato per la ricarica rapida degli smartphone Pixel ma compatibile anche con molti altri dispositivi. Per chi cerca un accessorio affidabile senza spendere una fortuna, questa offerta merita qualche minuto di attenzione.

Pagare il prezzo pieno per un alimentatore, del resto, ha sempre meno senso quando quello originale Google torna disponibile a una cifra così contenuta. Le caratteristiche tecniche aiutano a capire perché questo piccolo accessorio sia diventato una presenza fissa in tante borse e scrivanie.

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Potenza e tecnologia in formato tascabile

Il vero punto di forza sta nella tecnologia USB Power Delivery 3.1 con PPS, acronimo di Programmable Power Supply. Questo standard permette una ricarica veloce e allo stesso tempo più delicata nei confronti della batteria, perché limita il calore prodotto durante le sessioni più intense. Con una potenza massima di 45 W e un’uscita di corrente da 3 A, l’alimentatore si adatta da solo alle capacità del prodotto collegato. Su Pixel 9, per esempio, arriva a erogare fino a 27 W.

L’ottimizzazione riguarda soprattutto l’ecosistema Pixel, a partire da Pixel 3, ma il rispetto degli standard USB C universali lo rende adatto anche a dispositivi Samsung, agli iPhone più recenti, agli iPad e a MacBook Air. Nella lista rientrano naturalmente anche Pixel Buds e Pixel Tablet. Interessante poi la scelta dei materiali, visto che il caricatore è composto per il 47% da plastica riciclata, un dettaglio che rispecchia l’attenzione dell’azienda verso la sostenibilità.

Sul fronte delle specifiche tecniche si parla del modello GA05732 nella versione europea, proposto nel colore bianco ghiaccio. Le dimensioni sono davvero compatte, appena 60,1 x 50,3 x 34,0 mm, per un peso di soli 110 grammi. L’alimentazione è in corrente alternata con tensione in ingresso da 100 a 240 V e a completare il quadro c’è la garanzia ufficiale Google di 2 anni.

Il design essenziale e il peso ridotto lo rendono comodo da portare in giro, tanto che può funzionare bene anche come secondo caricatore da lasciare in ufficio o da infilare nello zaino. Ci sono però un paio di limiti da tenere a mente. Il cavo USB C non è incluso nella confezione e l’alimentatore dispone di una sola porta, quindi non consente di ricaricare più dispositivi contemporaneamente.

Uno sconto del 47% su un accessorio da usare ogni giorno

Il prezzo di listino ufficiale è di 34,99 euro, ma su Amazon il caricatore scende ora a 18,49 euro. Lo sconto del 47% si traduce in un risparmio di circa 16,50 euro, niente male per un oggetto che finisce collegato alla presa praticamente tutti i giorni.

Il confronto con il mercato rende l’offerta ancora più interessante. Negli ultimi mesi il prezzo medio in Italia si è generalmente mantenuto tra i 25 e i 30 euro, quindi la cifra attuale si colloca ben al di sotto di quella fascia. La promozione è attiva su Amazon.it, mentre su altri negozi come Unieuro il prodotto resta venduto al prezzo pieno di 34,99 euro.

Fonte: TecnoAndroid