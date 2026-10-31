TIM Power Special Pro: 200 Giga a 9,99€ per chi lascia WindTre

Dal 3 novembre 2026, salvo cambiamenti, nei negozi TIM aderenti arriverà la nuova TIM Power Special Pro, un’offerta mobile riservata a chi lascia WindTre e Very Mobile. Costerà 9,99 euro al mese e includerà minuti e SMS illimitati insieme a 200 Giga. Andrà a sostituire TIM Power Supreme Orange, la proposta da 7,99 euro al mese finora dedicata allo stesso pubblico. Per ora si tratta di un’indiscrezione, perché l’operatore non ha ancora ufficializzato nulla.

La tariffa in uscita ha avuto una vita piuttosto movimentata negli ultimi mesi. TIM Power Supreme Orange era tornata disponibile dal 15 settembre 2026 in una versione con 200 Giga mensili e poi, dal 24 settembre, le nuove attivazioni avevano iniziato a ricevere 300 Giga. Anche il nome della nuova arrivata non è del tutto inedito: in alcuni punti vendita la Special Pro era già comparsa in passato, ma con meno traffico dati allo stesso canone.

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Cosa include TIM Power Special Pro e quanto costa attivarla

Ogni mese il pacchetto offrirà minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri italiani e 200 Giga di traffico in 5G Ultra fino a 2 Gbps. Il totale però non arriva tutto insieme. Di base si parte con 50 Giga, a cui si sommano 50 Giga bonus e altri 100 Giga bonus accreditati entro 5 giorni dall’attivazione. Secondo alcune segnalazioni l’erogazione dei Giga aggiuntivi può a volte subire ritardi e in quel caso conviene contattare l’operatore.

Per sottoscrivere la nuova offerta servirà la portabilità del numero da WindTre o da Very Mobile. Come accade per tutte le altre proposte operator attack nei negozi TIM, al momento della sottoscrizione si pagheranno 6,99 euro di attivazione, il primo mese anticipato e 10 euro per la nuova SIM, salvo eventuali promozioni locali.

Il profilo 5G Ultra è uno dei due introdotti dall’operatore il 9 giugno 2024 accanto al profilo 5G standard. Garantisce fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, con priorità di accesso sulla rete 4G. Dal 28 settembre 2026 esistono anche le opzioni TIM 5G Priority, che danno priorità di navigazione sia in 5G che in 4G. Per sfruttare la rete di nuova generazione occorrono comunque un dispositivo compatibile e la copertura nel proprio comune. Il 3G invece è ormai spento in tutta Italia dopo la dismissione avviata il 13 giugno 2022 e completata a metà ottobre dello stesso anno.

Roaming, rinnovi e servizi aggiuntivi

Dal 2 febbraio 2026 le nuove SIM ricaricabili hanno come piano base TIM Base 25 New, che costa 3,99 euro al mese con il primo mese gratuito ma resta senza costi per chi ha attiva un’offerta ricorrente con minuti e Giga. Oltre 18000 minuti e 18000 SMS al mese TIM presume un uso non conforme a buona fede. Finiti i Giga e in assenza di altre offerte dati la navigazione si blocca. In roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina chiamate e messaggi seguono le condizioni nazionali, mentre per internet il limite sarà di 22 Giga al mese. Superata la soglia si pagheranno 0,13 centesimi di euro per MB fino alla fine del 2026.

I rinnovi verranno scalati dal credito residuo, ma si potrà attivare in qualsiasi momento la Ricarica Automatica su carta di credito, conto corrente o carte conto prepagate. Se il credito non basta l’offerta resta sospesa fino a 180 giorni e nel frattempo si paga a consumo. In fase di attivazione si può scegliere anche TIM Sempre Connesso, disattivabile in seguito, che a credito esaurito permette di chiamare, inviare SMS e navigare senza limiti in Italia e nell’UE a 0,90 euro al giorno per un massimo di 2 giorni consecutivi. Senza una ricarica la SIM resterà poi attiva solo per ricevere e per le chiamate di emergenza.

Sono inclusi gratuitamente i servizi LoSai e ChiamaOra, anche se ultimamente in alcuni casi non vengono attivati nella versione gratuita. Restano escluse le chiamate verso le numerazioni in decade 1, 4 e 8 e quelle internazionali. Gli Under 25 che scelgono un’offerta diversa da TIM Young possono avere in negozio l’Opzione Young con 50 Giga 5G in più al mese senza spese aggiuntive.

La nuova offerta è compatibile anche con TIM Unica Power, che unisce la linea fissa a un massimo di 6 SIM addebitandone il costo in fattura e assegnando a ciascuna Giga illimitati in 5G Ultra, con una soglia di 600 Giga mensili oltre la quale scatta l’uso non conforme. Dal 26 luglio 2026 il servizio include a scelta TIM Navigazione Sicura 360, Google One 200GB o TIM PEC al costo di 2,90 euro al mese per la prima SIM e 0 euro per le altre cinque. Con la promozione Limited Edition questo importo è azzerato per i primi 12 mesi fino al 28 novembre 2026, salvo cambiamenti.

Fonte: TecnoAndroid