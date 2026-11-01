Came spegne domotica e antintrusione: falla PHP scovata dall’AI

ame ha deciso di sospendere i propri servizi domotici e antintrusione dopo la scoperta di una falla di sicurezza legata a PHP, individuata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Si tratta di una scelta che privilegia la prudenza: spegnere temporaneamente i servizi per ridurre i rischi e mettere al riparo i dati, invece di lasciarli attivi con una porta potenzialmente aperta. Una decisione che pesa, perché riguarda sistemi a cui molte persone affidano la gestione della casa e la sua protezione, ma che l’azienda ha evidentemente ritenuto necessaria.

Il punto centrale della vicenda è proprio questo equilibrio delicato tra continuità del servizio e protezione dei dati. Quando emerge una vulnerabilità in una piattaforma che collega dispositivi domestici e impianti di sicurezza, lasciare tutto acceso significa esporsi a un pericolo concreto. Staccare la spina, almeno per un po’, limita invece la superficie su cui un eventuale malintenzionato potrebbe agire. Came ha scelto la seconda strada, accettando il disagio di un’interruzione pur di non correre rischi più seri.

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Una vulnerabilità PHP alla base dello stop

All’origine della sospensione c’è una vulnerabilità PHP, cioè un difetto che riguarda il linguaggio di programmazione impiegato in molte applicazioni e piattaforme online. Non serve essere esperti di informatica per capire il problema di fondo: un errore di questo tipo può trasformarsi in un punto d’accesso per chi cerca di introdursi nei sistemi altrui. E quando quei sistemi gestiscono la domotica e l’antintrusione, la questione smette di essere puramente tecnica e diventa qualcosa di molto più vicino alla vita quotidiana.

Proprio per questo la reazione dell’azienda è stata netta. Invece di affidarsi a soluzioni parziali mentre il problema restava aperto, Came ha preferito spegnere i servizi coinvolti. Una mossa che va letta come una forma di tutela preventiva, pensata per evitare che la falla individuata potesse essere sfruttata nel frattempo. Il messaggio di fondo è chiaro: meglio un servizio fermo che un servizio vulnerabile.

L’intelligenza artificiale, tra minaccia e alleato

C’è poi un aspetto che rende questa storia particolarmente interessante. La falla è stata scovata grazie all’intelligenza artificiale, lo stesso strumento che negli ultimi tempi viene associato sempre più spesso agli attacchi hacker. Con l’arrivo e lo sviluppo di queste tecnologie, le incursioni informatiche condotte proprio dall’AI sono diventate purtroppo una realtà spiacevole e pericolosa, capace di rendere più rapidi e sofisticati i tentativi di violare sistemi e reti.

Ma la medaglia ha anche un altro lato. La stessa AI può fare il lavoro opposto e aiutare le aziende a individuare le falle di sicurezza prima che qualcuno le sfrutti. Ed è esattamente quello che è accaduto in questo caso: uno strumento spesso visto come una minaccia si è rivelato utile per far emergere un punto debole nei sistemi di Came. Un doppio volto che descrive bene il momento attuale, in cui la stessa tecnologia può servire tanto a chi attacca quanto a chi difende.

Per chi utilizza i servizi domotici e gli impianti antintrusione dell’azienda, il risultato immediato è una sospensione temporanea. La ragione dichiarata resta la volontà di proteggere i dati e ridurre i rischi legati alla vulnerabilità PHP scoperta con il supporto dell’intelligenza artificiale.

Fonte: TecnoAndroid