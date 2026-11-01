Facebook avvisa i genitori sulle ricerche di autolesionismo

Meta ha deciso di estendere anche a Facebook gli avvisi ai genitori che scattano quando un figlio adolescente effettua ricerche su termini legati all’autolesionismo. La funzione era già stata introdotta su Instagram e ora approda anche sull’altro grande social del gruppo, con una disponibilità globale che comprende quindi anche l’Italia. C’è però un dettaglio importante da tenere presente. Le segnalazioni non arriveranno a tutte le famiglie in modo indistinto, perché saranno riservate ai genitori che utilizzano gli strumenti di supervisione messi a disposizione dalla piattaforma. La novità è stata comunicata dalla stessa azienda attraverso una nota ufficiale, che ne descrive il funzionamento e il contesto in cui si inserisce.

Da Instagram a Meta AI, le tappe di un percorso iniziato a febbraio

Per capire il senso di questo passaggio conviene fare un piccolo passo indietro. Gli alert dedicati ai genitori hanno debuttato a febbraio 2026 su Instagram, dove sono stati pensati proprio per segnalare le ricerche più delicate fatte dai ragazzi. Qualche mese dopo, a luglio, il raggio d’azione si è allargato. La piattaforma ha infatti cominciato a inviare notifiche alle famiglie anche in relazione alle conversazioni che i figli adolescenti intrattengono con Meta AI su temi come il suicidio o l’autolesionismo. Non è tutto, perché nello stesso periodo l’azienda ha fatto sapere di avere in corso una sperimentazione piuttosto significativa. Si tratta della possibilità di allertare direttamente i servizi di emergenza nei casi in cui il dialogo di una persona con l’assistente basato su intelligenza artificiale lasci intendere un rischio imminente di suicidio. Una funzione ancora in fase di test, dunque, ma che racconta bene la direzione intrapresa dal gruppo sul fronte della tutela degli utenti più vulnerabili.

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Cosa cambia da oggi su Facebook e sulle altre piattaforme

Con l’arrivo su Facebook, il sistema di notifiche copre adesso un perimetro decisamente più ampio. Da oggi gli avvisi riguardano le conversazioni sull’autolesionismo degli adolescenti che avvengono su questo social, ma anche quelle portate avanti con il chatbot di intelligenza artificiale dell’azienda, oltre che su Instagram e su Messenger. In pratica l’intero ecosistema più utilizzato dai ragazzi all’interno del gruppo finisce sotto lo stesso ombrello di protezione, sempre a patto che i genitori abbiano attivato gli strumenti di controllo previsti.

La società ha voluto chiarire che questa misura non nasce dal nulla. Secondo quanto spiegato nella nota, Meta già incoraggia le persone a rivolgersi a linee di supporto specializzate e ad adulti di fiducia quando emergono situazioni di difficoltà. La novità, aggiunge l’azienda, si affianca alle altre iniziative con cui sta offrendo ai genitori una maggiore visibilità sulle esperienze dei figli adolescenti con l’intelligenza artificiale. Tra queste rientra anche una funzione già attiva per chi utilizza la supervisione, cioè la possibilità di visualizzare gli argomenti sui quali il proprio figlio ha interagito con Meta AI nel corso della settimana precedente.

Fonte: TecnoAndroid