Play Store, dal 2027 più visibilità alle app per pieghevoli

Dal 2027 il Play Store inizierà a premiare in modo più deciso le app costruite con cura per i pieghevoli. Google vuole spingere gli sviluppatori ad adattare meglio interfacce e giochi agli smartphone con schermo flessibile e ha scelto una leva molto concreta per farlo. Le applicazioni più curate otterranno maggiore visibilità all’interno del negozio digitale, mentre quelle trascurate rischiano di restare un passo indietro. Sullo sfondo c’è quello che viene già descritto come un effetto iPhone Duo anche sul fronte Android.

Il principio di fondo è piuttosto lineare. Chi investe tempo e risorse per offrire un’esperienza davvero pensata per questi dispositivi verrà ricompensato con una posizione più favorevole nello store di Google, che per molti sviluppatori resta il principale canale per farsi trovare dagli utenti. Non si tratta quindi di un obbligo vero e proprio ma di un incentivo, e nemmeno troppo velato. Essere più in vista significa avere più possibilità di essere scaricati, e questo per chi pubblica un’app conta parecchio.

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Perché Google punta sulla qualità delle app per pieghevoli

Chi possiede un dispositivo pieghevole conosce bene la situazione. Lo schermo si apre, lo spazio raddoppia o quasi, ma non sempre le applicazioni sanno cosa farsene. Un’app adattata bene è quella che sfrutta davvero l’area in più, invece di limitarsi ad allargare la versione nata per il classico telefono a barretta. Lo stesso discorso vale per i giochi, che su un display più ampio possono offrire molto di più se sono stati progettati tenendo conto di questo formato.

La mossa di Google va proprio in questa direzione. Il mercato dei pieghevoli ha bisogno di software all’altezza dell’hardware, perché un telefono che si apre ha senso solo se ciò che gira al suo interno ne valorizza le caratteristiche. Legare la visibilità sul Play Store alla qualità dell’adattamento è un modo per accelerare questo processo senza imporre regole rigide. Gli sviluppatori restano liberi di scegliere, ma sanno che curare l’esperienza sui foldable avrà un ritorno tangibile in termini di esposizione.

C’è poi un aspetto che riguarda gli utenti stessi. Un negozio che mette in evidenza le app ottimizzate aiuta chi ha speso cifre importanti per un pieghevole a trovare più facilmente contenuti che funzionano davvero bene sul proprio schermo. Praticamente il catalogo diventa più leggibile per chi usa questi smartphone, con le proposte migliori portate in primo piano.

L’effetto iPhone Duo arriva anche su Android

Il riferimento a iPhone Duo non è casuale. L’ingresso di Apple nel segmento dei pieghevoli rappresenta uno stimolo che si riflette anche sulle strategie dell’ecosistema concorrente. Quando un attore di quel peso si affaccia su una categoria di prodotto, l’attenzione verso la qualità delle app tende a crescere e Google sembra voler giocare d’anticipo per non farsi trovare impreparata sul terreno del software. Il messaggio rivolto agli sviluppatori è chiaro. Adattare con cura interfacce e giochi agli schermi pieghevoli diventa un fattore che peserà sulla visibilità nel Play Store, e il cambiamento è previsto a partire dal 2027.

Fonte: TecnoAndroid