Luce, scoperta una nuova proprietà senza lenti né specchi

Una nuova proprietà della luce, mai osservata prima dagli scienziati, è stata individuata da un’équipe internazionale di ricercatori. Il punto centrale della scoperta è abbastanza sorprendente: la luce è in grado di sviluppare spontaneamente regioni che ruotano verso sinistra o verso destra, e lo fa senza l’aiuto di componenti speciali. Nessuna lente, nessuno specchio e nessun materiale progettato su misura per ottenere questo effetto.

Detta così può sembrare una sfumatura per addetti ai lavori. In realtà tocca qualcosa di piuttosto profondo nel modo in cui si è abituati a pensare il comportamento della luce, soprattutto quando si muove senza ostacoli. Ed è proprio questo l’aspetto che rende il risultato così interessante.

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Regioni destrorse e sinistrorse senza strumenti

Il fenomeno descritto dai ricercatori riguarda la comparsa di regioni destrorse o sinistrorse all’interno di un fascio luminoso. In parole semplici, alcune porzioni della luce assumono una sorta di rotazione orientata da un lato, altre dal lato opposto. Un po’ come accade con le mani, che si somigliano ma restano una lo specchio dell’altra, senza mai potersi sovrapporre perfettamente.

La parte davvero inattesa sta nel contesto in cui questo avviene. La luce sviluppa queste zone mentre si propaga nello spazio libero, cioè senza attraversare dispositivi ottici o superfici pensate per modificarne le caratteristiche. Di norma, quando si vuole intervenire sulle proprietà di un raggio luminoso, si ricorre proprio a strumenti dedicati. Lenti per concentrarlo o allargarlo, specchi per deviarlo, materiali costruiti apposta per alterarne il comportamento. In questo caso tutto ciò non serve.

È la luce stessa, insomma, a organizzarsi in questo modo durante il suo tragitto. Un comportamento che nasce in maniera spontanea e che fino a oggi non era mai stato documentato dalla comunità scientifica.

Perché la scoperta attira l’attenzione dei fisici

Il fascino di questa proprietà della luce sta tutto nella sua semplicità apparente. Quando si parla di fenomeni ottici legati alla rotazione, infatti, si tende a immaginarli come il risultato di un’interazione con qualcosa. Un cristallo, una superficie lavorata, un materiale con una struttura particolare. Qui invece l’interazione manca del tutto, e le regioni orientate verso destra o verso sinistra emergono senza un intervento esterno riconoscibile.

Proprio per questo il lavoro dell’équipe internazionale si inserisce tra quelle scoperte che spingono a guardare con occhi diversi qualcosa di apparentemente noto. La luce è uno degli oggetti di studio più antichi della fisica, eppure continua a mostrare comportamenti che sfuggono alle aspettative. Che possa dare vita da sola a zone con una rotazione ben definita, semplicemente viaggiando nello spazio libero, è un dettaglio tutt’altro che marginale. Il dato chiave resta quello messo in evidenza dai ricercatori. La luce può sviluppare regioni destrorse o sinistrorse in modo spontaneo mentre si propaga, senza passare attraverso lenti, specchi o materiali progettati appositamente per produrre questo effetto.

Fonte: TecnoAndroid