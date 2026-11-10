Google Messaggi: foto e video modificabili prima dell’invio

Google Messaggi si prepara ad accogliere una novità che molti aspettavano da tempo, cioè un pulsante “Modifica prima di inviare” dedicato a foto e filmati. Alcune righe di codice individuate in una nuova versione dell’app lasciano intendere che presto sarà possibile ritoccare immagini e video prima di spedirli, senza dover saltare manualmente da un’applicazione all’altra.

Questo non vuol dire che l’app di messaggistica di Google diventerà all’improvviso un programma di fotoritocco completo. L’idea è un’altra. Messaggi affiderà il lavoro a un’applicazione esterna, come Snapseed, e una volta finite le modifiche riprenderà in mano il contenuto per completare l’invio.

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Come funziona la modifica prima dell’invio

Mandare una foto o un video oggi è più semplice che mai. Bastano un paio di tocchi sullo schermo per fare ciò che un tempo richiedeva di stampare le immagini e infilarle in una busta. Eppure, nonostante tutti i passi avanti, su Google Messaggi mancava ancora una cosa piuttosto elementare, ossia la possibilità di dare una sistemata veloce a uno scatto o a una clip prima di condividerli.

La nuova opzione non riprende gli strumenti di ritocco molto basilari che l’app offriva in passato. Il contenuto verrà invece passato all’app di modifica predefinita installata sullo smartphone. Lì si potranno fare tutti gli interventi necessari e, al termine, il file tornerà automaticamente su Messages pronto per essere inviato.

Sulla carta si tratta di un meccanismo fluido e davvero utile. I video in particolare tendono spesso a essere troppo lunghi e poterli accorciare rapidamente prima della condivisione rappresenta un bel salto rispetto al vecchio sistema fatto di continui passaggi tra un’app e l’altra. Per quanto i comandi possano essere ben fatti, doversi spostare a mano da una schermata all’altra resta sempre una seccatura che nessuno apprezza.

Chi non ha alcuna applicazione di editing sul telefono vedrà comparire un avviso con la scritta “La modifica non è disponibile”, seguito dal suggerimento di installarne una.

Una funzione che Google poteva offrire da tempo

Si parla esattamente del genere di strumento che un’app firmata da Google dovrebbe essere in grado di proporre. Messaggi è sviluppata dalla stessa azienda che gestisce e aggiorna l’intero sistema operativo Android, e proprio per questo ci si aspetterebbe di vedere arrivare più spesso funzioni di questo tipo. La capacità di dialogare senza intoppi con altre applicazioni dovrebbe essere uno dei punti di forza di Messaggi, ma finora è stata sfruttata davvero poco.

La realtà, ovviamente, non sempre funziona in modo così lineare. In un colosso delle dimensioni di Google capita che team diversi lavorino ciascuno per conto proprio senza mai incrociarsi. Il fatto che Messaggi inizi a delegare alcune attività ad altre app potrebbe però aprire la strada a soluzioni simili anche altrove.

Quando arriverà sugli smartphone

Come sempre accade con le funzioni scoperte analizzando il codice, non ci sono indicazioni ufficiali sui tempi di rilascio. Al momento è probabile che Google stia conducendo dei test con un gruppo ristretto di utenti e non è nemmeno garantito che la novità venga mai distribuita a tutti.

In questo caso, comunque, le probabilità sembrano piuttosto alte. Il pulsante “Modifica prima di inviare” nasce da un’idea abbastanza semplice da far pensare a un debutto in tempi non troppo lunghi, anche se conviene non aspettarselo da un giorno all’altro.

Fonte: TecnoAndroid