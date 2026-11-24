Come fanno gli uccelli a non scontrarsi quando volano tutti insieme? La domanda sembra semplice ma nasconde uno dei misteri più affascinanti della natura, perché dietro le spettacolari formazioni degli stormi si cela un comportamento collettivo che da anni incuriosisce i ricercatori. La scienza ha trovato una risposta sorprendente almeno su una delle regole che guidano questi movimenti, e il punto di partenza è uno studio pubblicato diversi anni fa su una delle riviste scientifiche più autorevoli al mondo.

Lo spettacolo degli stormi al tramonto

Chi ha avuto modo di osservare il cielo verso sera conosce bene la scena. Al tramonto migliaia di uccelli possono cambiare direzione nello stesso istante, disegnando figure compatte che si allungano, si piegano, si deformano e poi si ricompongono come se nulla fosse. Una danza fluida e quasi ipnotica, dove nessun esemplare sembra sbagliare un colpo. È proprio questo che rende gli stormi così difficili da spiegare. A guardarli dal basso viene spontaneo pensare a una coreografia studiata nei minimi dettagli, con qualcuno che dà gli ordini e tutti gli altri che obbediscono.

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Eppure le cose non stanno così. Il movimento appare coordinato da un’unica regia ma in realtà ogni singolo volatile deve prendere le proprie decisioni sulla base delle informazioni che riceve in quel preciso momento. Non esiste un capo che indica la rotta a tutto il gruppo. Ciascun animale reagisce a ciò che percepisce intorno a sé e il risultato finale, visto nel suo insieme, è quella figura armoniosa che sembra muoversi come un unico organismo. Il fatto che migliaia di individui riescano a farlo senza collisioni continue è ciò che ha spinto gli studiosi a interrogarsi per lungo tempo.

La ricerca pubblicata su PNAS nel 2008

A fare chiarezza su uno dei meccanismi alla base di questo fenomeno è stata una ricerca pubblicata nel 2008 sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, conosciuta da tutti con la sigla PNAS. Lo studio si è concentrato proprio sulle regole che permettono a ogni uccello di orientarsi all’interno del gruppo, cercando di capire in che modo le decisioni individuali si traducano in un movimento collettivo ordinato.

Il nodo centrale della questione riguarda il rapporto tra il singolo e la massa. Se ogni esemplare agisce in autonomia, deve per forza esserci una logica comune che tiene insieme il tutto e impedisce agli animali di urtarsi a vicenda mentre sfrecciano a pochi centimetri gli uni dagli altri. Individuare almeno una di queste regole significa fare un passo avanti importante nella comprensione del volo degli stormi, un tema che da tempo attira l’attenzione della comunità scientifica.

Il lavoro apparso su PNAS ha permesso di chiarire uno dei principi che governano questo comportamento, offrendo una chiave di lettura nuova su come migliaia di uccelli riescano a coordinarsi senza alcuna guida centrale. Un risultato che ha contribuito a spiegare perché, nonostante la velocità e la densità del gruppo, le figure disegnate nel cielo al calare del sole restino così compatte e precise, con ogni esemplare che decide da solo pur seguendo le stesse regole di tutti gli altri.

Fonte: TecnoAndroid