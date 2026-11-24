Ci sono auto che cercano di impressionare con accelerazioni brucianti, altre che puntano tutto sul design, e poi ci sono quelle che riescono a trasmettere una sensazione completamente diversa appena ci si mette al volante. La Hongqi EHS4 appartiene proprio a quest’ultima categoria. Il SUV elettrico del marchio cinese si presenta con dimensioni, impostazione e presenza scenica che fanno percepire immediatamente di trovarsi davanti a un’auto importante, ma la sorpresa arriva quando si inizia a guidare.

La prima sensazione è quella di dominare la strada. La posizione di guida rialzata, la presenza della vettura e il modo in cui si sviluppa l’abitacolo restituiscono un’impressione di grande sicurezza. Nonostante la sua imponenza, però, la EHS4 non mette in difficoltà: basta prendere confidenza con lo sterzo, estremamente morbido, per scoprire un SUV che si lascia condurre con una facilità sorprendente. È un contrasto interessante, perché l’aspetto maestoso non si traduce in una guida impegnativa. Anche il comfort è uno degli aspetti che emergono con maggiore evidenza durante il test drive. I sedili sono molto morbidi e accoglienti, una caratteristica che contribuisce a rendere piacevole la permanenza a bordo e che si sposa con l’impostazione generale della vettura. Hongqi ha costruito un ambiente in cui la sensazione di relax è centrale, mentre la tecnologia accompagna l’esperienza senza diventare un elemento complicato da gestire.

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Una presenza importante, ma facile da guidare

Credits: TecnoAndroid

Il design della Hongqi EHS4 non passa inosservato. Le proporzioni da SUV, l’impostazione del frontale e le linee della carrozzeria contribuiscono a darle un carattere ben riconoscibile. Il marchio ha lavorato anche su elementi simbolici e dettagli stilistici, con una particolare attenzione alla propria identità, cercando di unire riferimenti alla tradizione cinese e un linguaggio più vicino ai gusti europei. Questa personalità si ritrova anche una volta in movimento. La trazione posteriore e la distribuzione dei pesi 50:50 tra avantreno e retrotreno sono elementi che caratterizzano l’impostazione tecnica, mentre il raggio di sterzata di 5,25 metri aiuta nelle manovre a bassa velocità. Lo sterzo, nella mia esperienza, è uno dei componenti che più contribuiscono alla sensazione di accessibilità: è leggerissimo, non richiede sforzo e permette di gestire la vettura in maniera intuitiva.

La EHS4 accelera da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. Non nasce per trasformare ogni partenza in una prova di accelerazione, ma dispone di una risposta adatta a muoversi con disinvoltura. La sensazione generale è quella di un’auto pensata per accompagnare gli spostamenti quotidiani e i viaggi, senza chiedere al conducente di adattarsi a un comportamento nervoso o particolarmente impegnativo.

Comfort: il vero protagonista dell’esperienza

Se c’è un aspetto su cui la Hongqi EHS4 riesce a lasciare un’impressione positiva, è quello del benessere a bordo. I sedili hanno un’imbottitura particolarmente morbida e una sensazione accogliente, quasi da poltrona, che contribuisce a rendere l’abitacolo uno spazio nel quale si ha voglia di trascorrere tempo. È una caratteristica che si percepisce fin dai primi minuti e che definisce molto il carattere del SUV. La scheda tecnica conferma una particolare attenzione alla versatilità degli interni. I sedili anteriori possono reclinarsi fino a 180 gradi, mentre nell’abitacolo sono presenti 31 vani e spazi portaoggetti. A questi si aggiungono materiali di qualità, illuminazione ambientale regolabile su 64 colori e un comando rotativo dal trattamento cristallino.

Il bagagliaio offre 557 litri di capacità, che diventano 1.704 litri abbattendo i sedili posteriori. È presente anche un vano anteriore da 33 litri, utile per sistemare oggetti che si preferisce tenere separati dal carico principale. Si tratta di numeri che rendono la EHS4 interessante anche per chi cerca un’elettrica da utilizzare nella vita quotidiana, con esigenze di spazio legate alla famiglia, ai bagagli o agli spostamenti più lunghi. La silenziosità dichiarata nell’abitacolo è pari a 59 dB, un dato che si inserisce nella filosofia di comfort del modello e che accompagna l’esperienza di guida rilassata.

Infotainment e tecnologia, senza complicazioni

L’abitacolo è dominato dalla componente tecnologica e, durante il test, l’infotainment è uno degli elementi che mi ha convinto maggiormente. Il sistema centrale è ricco di informazioni e dettagli, con una definizione dello schermo molto buona e un’interfaccia che restituisce una sensazione di modernità. Ma il punto più importante non è soltanto ciò che viene visualizzato: è come il sistema risponde quando lo si utilizza. La fluidità e la reattività sono convincenti. Navigare tra le schermate, interagire con le funzioni e utilizzare il comparto multimediale non dà quella sensazione di lentezza che può compromettere l’esperienza su alcune vetture. Il software è rapido e intuitivo, con un approccio che ricorda per certi aspetti quello già visto sulle auto BYD: un sistema moderno, dinamico e facile da utilizzare, senza la necessità di perdere tempo per raggiungere le funzioni principali.

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A completare la dotazione troviamo un impianto audio Yamaha con 12 altoparlanti, quattro modalità sonore Yamaha e comandi vocali multi-zona. La presenza di questi elementi sottolinea la volontà di offrire un’esperienza a bordo curata anche dal punto di vista dell’intrattenimento, oltre alla semplice gestione delle funzioni dell’auto.

Autonomia e ricarica: i numeri dell’elettrica cinese

La Hongqi EHS4 utilizza una batteria da 68,7 kWh, con un’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP di 470 km. Si tratta di un valore che colloca il SUV in una fascia interessante per chi vuole affrontare non soltanto gli spostamenti urbani, ma anche percorsi più lunghi, fermo restando che l’autonomia reale dipenderà da condizioni di utilizzo, velocità, temperatura e stile di guida. Sul fronte della ricarica in corrente continua, la potenza massima dichiarata è di 178 kW. Hongqi indica un tempo di circa 18 minuti per passare dal 30 all’80% della batteria, un dato che può rendere più gestibili le soste durante i viaggi. La ricarica rapida rappresenta quindi uno degli elementi centrali del progetto, insieme alla capacità della batteria e all’efficienza complessiva.

Sicurezza e assistenza

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La dotazione di sicurezza comprende sette airbag e una struttura della carrozzeria composta da nove elementi orizzontali e sette verticali, con il 73% di acciaio ad alta resistenza secondo i dati del costruttore. Sono inoltre previsti sistemi di monitoraggio dell’affaticamento del conducente (DMS), rilevamento degli occupanti posteriori e una visualizzazione del telaio trasparente a 360 gradi, affiancata da un sistema di rilevamento indicato come 1V5R. Hongqi dichiara inoltre una protezione della batteria progettata per evitare fenomeni di thermal runaway per otto ore, oltre al rispetto di standard AIBMS e riferimenti OEKO-TEX. La garanzia indicata nella scheda media prevede cinque anni o 150.000 km per la vettura e otto anni o 160.000 km per la batteria. Il marchio segnala una rete di 165 canali in 27 Paesi e squadre di assistenza locali CARE365. Le condizioni definitive per il mercato italiano dovranno essere confermate al momento del lancio.

Prezzi e versioni: Hongqi EHS4 parte da 35.900 euro

La Hongqi EHS4 arriva sul mercato italiano con una batteria da 68,7 kWh, trazione posteriore e una potenza di 218 CV (160 kW). L’autonomia dichiarata raggiunge i 470 km WLTP, mentre la gamma si articola in due allestimenti, T1 e T2. La versione T1 ha un prezzo di listino di 35.900 euro, che scende a 28.196,72 euro considerando il prezzo indicato con la promozione, a cui si aggiungono 1.500 euro di incentivo. La T2, invece, sale a 37.900 euro, con prezzo promozionale di 29.836,07 euro.

Fonte: TecnoAndroid