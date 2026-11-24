Il Bhutan, piccolo regno incastonato tra le montagne dell’Himalaya, ha ricevuto il premio Earthshot 2026 per il suo impegno nella tutela della natura. Un riconoscimento che premia una scelta precisa e piuttosto rara nel panorama internazionale, cioè quella di mettere la protezione delle foreste nero su bianco all’interno della propria Costituzione. Non si tratta quindi di una promessa politica legata a un governo o a una stagione, ma di un principio che fa parte delle fondamenta stesse dello Stato.

I numeri aiutano a capire la portata di questa impostazione. Il territorio del Paese è coperto per circa il 70% da boschi e aree verdi, una percentuale che rende il paesaggio bhutanese qualcosa di molto diverso rispetto a quello di tante altre nazioni. E c’è un dettaglio che pesa più di tutti gli altri. Il Bhutan assorbe più anidride carbonica di quanta ne emetta, una condizione che lo colloca in una posizione davvero particolare quando si parla di clima e di emissioni.

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Una tutela scritta nella legge fondamentale

La scelta di inserire la conservazione delle foreste nella carta costituzionale ha un significato che va oltre il valore simbolico. Quando un principio entra nella legge fondamentale di un Paese diventa molto più difficile metterlo in discussione, perché smette di essere un obiettivo da rinegoziare di volta in volta e si trasforma in un vincolo stabile. In pratica la natura viene trattata come un bene da proteggere per definizione e non come una risorsa da sfruttare finché conviene.

Proprio questa impostazione ha permesso al regno himalayano di mantenere una copertura boschiva così ampia. Il verde occupa gran parte del territorio e la sua salvaguardia non dipende dall’umore del momento. È una differenza sostanziale rispetto a molte realtà in cui la tutela ambientale finisce spesso per scontrarsi con altre priorità e perde terreno quasi senza che nessuno se ne accorga. Nel caso del Bhutan invece la direzione è stata fissata una volta per tutte, e il risultato si vede.

Il legame tra la protezione dei boschi e il bilancio delle emissioni è piuttosto diretto. Gli alberi catturano anidride carbonica dall’atmosfera e una superficie forestale così estesa funziona come un enorme serbatoio naturale. È anche grazie a questo che il piccolo Paese riesce a trattenere più gas di quanto ne produca, un traguardo che pochissimi possono vantare.

Effetti che vanno oltre i confini nazionali

C’è poi un aspetto che rende la vicenda interessante anche per chi vive lontano dall’Asia. Gli effetti della tutela delle foreste bhutanesi non si fermano alle frontiere del Paese. L’atmosfera non conosce confini e ogni tonnellata di anidride carbonica sottratta all’aria ha conseguenze che riguardano tutti. Per questo il modello del regno himalayano viene guardato con attenzione ben oltre la regione in cui si trova.

Il fatto che un territorio relativamente piccolo riesca ad avere un impatto positivo sul piano globale dimostra quanto contino le scelte di lungo periodo. Non servono necessariamente grandi dimensioni o economie enormi per lasciare un segno concreto sul fronte ambientale. Serve piuttosto una visione coerente e la volontà di renderla vincolante, esattamente come è accaduto con la Costituzione bhutanese.

Ed è proprio questa coerenza ad aver convinto chi assegna il premio Earthshot. Il riconoscimento arrivato nel 2026 premia un percorso costruito su basi solide, fatto di una copertura forestale che sfiora il 70% del territorio, di una protezione garantita dalla legge fondamentale e di un bilancio delle emissioni che pende dalla parte giusta. Il Bhutan è oggi uno dei pochi Paesi al mondo capaci di assorbire più anidride carbonica di quanta ne immettano nell’atmosfera.

Fonte: TecnoAndroid