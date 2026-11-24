Assemblare un PC non significa più soltanto scegliere i componenti più potenti. Per molti appassionati, l’aspetto della configurazione è diventato parte integrante del progetto, tra illuminazione RGB, case panoramici, colori coordinati e personalizzazioni ispirate al mondo gaming e anime. È proprio in questo contesto che si inserisce AORUS ARI, il progetto di GIGABYTE che ora si arricchisce con nuove periferiche e componenti.

La novità riguarda l’arrivo di memorie DDR5 e case sviluppati attraverso collaborazioni con CORSAIR, APNX e MONTECH. L’idea è ampliare le possibilità per chi vuole costruire una postazione interamente ispirata ad ARI, senza limitarsi alla scheda madre o alla scheda video, ma coinvolgendo anche gli elementi più visibili all’interno e all’esterno del computer. Il progetto ruota attorno ad Ari, personaggio ACG appartenente all’universo AORUSVERSE, immaginato come un angelo custode della tecnologia. Il suo design unisce estetica anime, creatività e identità gaming, diventando il filo conduttore di una linea di prodotti pensata per chi vuole dare alla propria configurazione un’identità precisa.

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AORUS ARI, una linea che va oltre schede madri e GPU

La serie AORUS ARI aveva già coinvolto schede madri e schede video, portando il personaggio di Ari all’interno dell’hardware GIGABYTE. Tra i prodotti figurano la B850 AORUS ELITE-P ICE e la B760M AORUS ELITE WIFI6E-P GEN5, con supporto alle memorie DDR5 rispettivamente fino a 8200 MT/s e 7800 MT/s. A queste si affianca la AORUS GeForce RTX 5060 ARI 8G, caratterizzata dal sistema di raffreddamento WINDFORCE con ventola Hawk. GIGABYTE dichiara miglioramenti nella pressione dell’aria e nel flusso, insieme all’utilizzo di gel termoconduttivo di livello server per favorire la dissipazione del calore e l’affidabilità. L’espansione annunciata adesso porta il progetto in una dimensione più ampia, coinvolgendo componenti che contribuiscono in maniera importante all’impatto estetico di un PC assemblato.

Le nuove RAM CORSAIR e i case APNX e MONTECH

La novità più interessante per chi vuole costruire una configurazione a tema riguarda le CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 – AORUS ARI Edition. Queste memorie combinano prestazioni ad alta velocità e illuminazione RGB personalizzabile, inserendosi nel progetto estetico della serie. Non sono stati comunicati, nel materiale fornito, capacità, frequenze specifiche o prezzi.

Sul fronte dei case arrivano invece due collaborazioni. Il primo è l’APNX V2 – AORUS ARI Edition, mentre il secondo è il MONTECH TG3 – AORUS ARI Edition. Entrambi adottano un design panoramico, pensato per lasciare in bella vista i componenti installati e valorizzare l’intera configurazione. La scelta di coinvolgere produttori già affermati nel mondo dei case permette di estendere il concept ARI anche a elementi centrali nell’assemblaggio, creando un PC in cui hardware e design possono seguire lo stesso tema.

Fonte: TecnoAndroid