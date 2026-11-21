La Polizia di Dubai accoglie nella sua flotta una superbike capace di toccare i 314 km/h. Si tratta di una BMW M 1000 RR, pensata per rafforzare la presenza degli agenti nelle zone turistiche dell’emirato. La novità sorprende solo fino a un certo punto, perché da queste parti le auto di servizio sembrano spesso uscite dal garage di un collezionista di supercar. Lamborghini, Ferrari e altri modelli ad altissime prestazioni hanno reso celebre negli anni una dotazione che non passa certo inosservata. Stavolta però le quattro ruote lasciano spazio a una motocicletta.

La moto tedesca offre prestazioni decisamente superiori a quanto serve nel normale servizio urbano. Eppure la scelta appare del tutto coerente con l’immagine che Dubai ha costruito attorno ai propri mezzi di pattuglia, dove esclusività e potenza fanno parte del biglietto da visita.

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La prima moto di lusso della Polizia di Dubai

La due ruote è stata presentata al World Police Summit, ospitato dal Dubai World Trade Centre, nell’ambito della collaborazione tra la Polizia di Dubai e AGMC. È la prima moto di lusso a entrare nel parco veicoli locale, già noto a livello internazionale per le sue automobili sportive ed esclusive.

Dietro questa decisione non ci sono soltanto ragioni operative. Le autorità vogliono sfruttare la BMW anche per consolidare il rapporto con cittadini e visitatori, soprattutto nelle aree più frequentate dai turisti e vicino ai monumenti più famosi. Alla presentazione erano presenti diversi responsabili dei dipartimenti di trasporto, soccorso, investigazione e polizia turistica, affiancati dai rappresentanti di AGMC, partner dell’iniziativa.

Motore da 218 CV e velocità massima di 314 km/h

Al centro dell’operazione c’è uno dei modelli più estremi del catalogo BMW Motorrad. La M 1000 RR monta un quattro cilindri da 999 cc che sviluppa 218 CV e una coppia massima di 113 Nm. Valori che la collocano tra quelle superbike capaci di non sfigurare affatto nemmeno in pista.

Le cifre aiutano a inquadrare meglio il potenziale del mezzo. La velocità massima dichiarata arriva a 314 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h bastano appena 3,1 secondi. Prestazioni che difficilmente troveranno sfogo sulle strade cittadine, ma che raccontano bene il livello tecnico del modello scelto dalle autorità dell’emirato. Il peso dichiarato si ferma a 194 kg e il serbatoio contiene 16,5 litri di carburante. La dotazione comprende sistemi elettronici avanzati per la gestione della guida e appendici aerodinamiche studiate per migliorare il comportamento alle alte velocità. Non mancano poi componenti in fibra di carbonio, utilizzati per contenere il peso e sottolineare il carattere sportivo della moto. Il risultato nasce da una filosofia molto vicina a quella delle competizioni, trasferita però su un mezzo omologato per la circolazione stradale.

Perché Dubai punta su una superbike per le pattuglie

La nuova BMW M 1000 RR non servirà a trasformare gli inseguimenti in città in gare di velocità. La collaborazione con AGMC consente piuttosto di valorizzare tecnologie motociclistiche particolarmente sofisticate, inserendole in una flotta che ha già fatto dell’esclusività un tratto riconoscibile.

Non è affatto scontato che una superbike di questo tipo si riveli pratica nelle attività di tutti i giorni. La posizione di guida sportiva, la capacità di carico limitata e un’impostazione tecnica tutta orientata alle prestazioni non rappresentano per forza la soluzione ideale per ogni intervento. Evidentemente però questi aspetti passano in secondo piano, perché per la Polizia di Dubai il significato di mezzi simili va oltre l’utilità immediata.

Fonte: TecnoAndroid