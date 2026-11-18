Capita a moltissime persone di svegliarsi senza sveglia, aprendo gli occhi pochi istanti prima che il telefono cominci a suonare. La scena è familiare a molti: allarme impostato alle sette, il sonno che arriva senza troppi problemi e poi, quasi per magia, uno sguardo all’orologio rivela che mancano appena un paio di minuti. Viene spontaneo chiedersi come faccia il corpo umano a conoscere l’orario esatto in cui dovrà alzarsi. La domanda è tutt’altro che banale e la scienza ha provato a darle una risposta concreta.

Per capirne il motivo bisogna tornare indietro al 1999, quando un gruppo di ricercatori tedeschi coinvolse alcuni volontari dividendoli in due gruppi. Ai primi venne detto che sarebbero stati svegliati alle 6:00, agli altri alle 9:00. Analizzando il sangue dei partecipanti durante la notte emerse un dato curioso. In chi si aspettava il risveglio più presto, i livelli di ACTH iniziarono a impennarsi in modo netto già dalle quattro e mezza del mattino. L’organismo, in pratica, si stava preparando attivamente al momento di aprire gli occhi. Chi invece pensava di dormire fino alle 9:00 non mostrava affatto quel picco ormonale.

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Un superpotere che molti si attribuiscono

Basta chiedere in giro e salta fuori che parecchia gente sostiene di non avere bisogno di alcun allarme. Già nel 1997 un’indagine condotta da Moorcroft e dal suo gruppo su 269 adulti rivelò che oltre la metà dichiarava di non usare la sveglia oppure di destarsi sempre prima che suonasse.

Quando però questa abilità viene messa alla prova, il quadro cambia parecchio. Nello stesso studio del 1997, infatti, 15 persone convinte di possedere questa dote furono portate in laboratorio e il loro sonno venne misurato in maniera oggettiva tramite actigrafia. Soltanto 5 di loro riuscirono davvero a svegliarsi entro un margine di 10 minuti rispetto all’orario prefissato per tre notti consecutive. Un risultato che mostra quanto tendiamo a sopravvalutare le nostre capacità in questo campo.

Gli ingranaggi biologici che lavorano nell’ombra

Per riuscire ad aprire gli occhi alle 6:58 l’organismo lavora da ore senza che ce ne accorgiamo. Come spiega la revisione firmata dal ricercatore Christian Cajochen, il nostro orologio circadiano è la sveglia perfetta. Due o tre ore prima del risveglio il corpo interrompe la produzione di melatonina e comincia ad aumentare i livelli di cortisolo e la frequenza cardiaca. Del resto Czeisler aveva già dimostrato nel 1980 che la durata del sonno dipende più da questa fase circadiana che dal tempo trascorso da svegli in precedenza.

Man mano che si avvicina il momento decisivo il processo accelera e il battito cardiaco inizia a salire in modo evidente circa tre minuti prima dell’autorisveglio. Non solo. È stato osservato che una mezz’ora prima di svegliarsi da soli il cervello registra un aumento del flusso sanguigno nella corteccia prefrontale destra, l’area che si occupa delle funzioni esecutive.

I vantaggi di chi si sveglia da solo

Sopportare ogni mattina il fastidioso suono del cellulare ha un costo per l’organismo. Quando l’allarme scatta ci strappa bruscamente da una fase di sonno profondo e si va incontro a quella che viene chiamata inerzia del sonno. Chi riesce a svegliarsi spontaneamente invece non ne soffre, e questo si traduce in tempi di reazione più rapidi e in un livello di attenzione più alto per tutta la giornata, anche quando il riposo è stato ridotto ad appena cinque ore.

Fonte: TecnoAndroid