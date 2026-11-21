Una gigante rossa nella galassia di Andromeda potrebbe aver inghiottito la propria vicina, e per la prima volta i telescopi sarebbero riusciti a seguire un episodio di cannibalismo stellare dall’inizio alla fine. Che le stelle, invecchiando, si gonfino fino a divorare buona parte della materia che le circonda è un’idea che gli astronomi coltivano da molto tempo. Se una gigante rossa ha accanto una compagna, quella compagna rischia di finire risucchiata lungo il percorso. Fino a oggi però nessuno era mai riuscito a documentare l’intero processo. Un gruppo di ricercatori guidato dalla Columbia University ha descritto quello che potrebbe essere il primo evento del genere mai osservato. La certezza assoluta non c’è, ma gli indizi raccolti vanno quasi tutti nella stessa direzione.

Sette anni di osservazioni su AT 2025abao

Tutto parte da AT 2025abao, una gigante rossa con una massa pari a 7 volte quella del Sole, distante 2,5 milioni di anni luce dalla Terra. Nel 2023 due telescopi a infrarossi, NEOWISE e WINTER, hanno notato che la stella era diventata più luminosa. Il primo lavora nello spazio, il secondo da terra. Due rilevamenti indipendenti che restituivano lo stesso segnale bastavano a escludere un semplice errore degli strumenti. Andando a ripescare i dati più vecchi, gli scienziati si sono poi accorti che l’aumento di luminosità era cominciato già nel 2018, senza che nessuno se ne rendesse conto.

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Le giganti rosse sono stelle fredde e la loro emissione si concentra soprattutto nell’infrarosso, motivo per cui si usano proprio telescopi di questo tipo per studiarne l’evoluzione. Il sospetto dei ricercatori è nato presto. Quando la “vittima” precipita a spirale verso il nucleo della gigante, si genera un attrito che produce calore e luce. Si forma anche polvere, che assorbe la luce visibile e ultravioletta, si riscalda e la riemette sotto forma di radiazione termica infrarossa. Quello che NEOWISE e WINTER registravano sembrava combaciare con l’ipotesi, ma la svolta è arrivata con il James Webb, che opera anch’esso nell’infrarosso medio. I telescopi che tenevano d’occhio la stella hanno rilevato una grande eruzione di luce e il Webb, ormai operativo a pieno regime, è stato puntato sull’oggetto 47 giorni dopo. Grazie ai suoi dati è stato possibile ricostruire l’evento, o quantomeno un’ipotesi plausibile di quanto accaduto.

Una compagna inghiottita e una luce quasi invisibile

Lo scenario che ne emerge vede una stella compagna con circa il 70% della massa del Sole catturata dall’involucro della gigante rossa mentre questo si espandeva. Il processo avrebbe spinto fuori una quantità di materiale compresa tra 0,1 e 0,2 masse solari, mentre l’attrito ha prodotto un’intensa emissione luminosa.

Ci si potrebbe chiedere come mai un fenomeno simile non fosse mai stato colto prima. Viraj Karambelkar, autore principale dello studio, ha paragonato la luce generata da una stella che divora la compagna a un secchio d’acqua rovesciato nell’oceano, una frazione minuscola nell’immensità dell’Universo. Per accorgersene serviva guardare nel posto giusto al momento giusto, ed è per questo che finora nessun caso era stato individuato.

Fusione o sopravvivenza, cosa diranno i prossimi telescopi

Sembra piuttosto probabile che tutto ciò che è stato osservato sia avvenuto davvero tra questi due astri. Meno chiaro è cosa sia successo dopo. Una possibilità è che le due stelle si siano fuse in un unico corpo. L’altra è che la compagna inghiottita sia sopravvissuta all’interno della gigante o molto vicino a essa, e che entrambe esistano ancora. Per ora gli autori dello studio e la stessa NASA propendono per la fusione, anche se serviranno altre analisi dei segnali per averne la certezza.

Nuovi strumenti saranno presto pronti a scrutare la scena. Gli scienziati puntano su un’altra coppia formata da un telescopio spaziale e uno terrestre, il Nancy Grace Roman in orbita e l’Osservatorio Vera Rubin sulla Terra. Con il loro aiuto potrebbe finalmente chiarirsi il destino della stella compagna e la correttezza della ricostruzione proposta. Al momento, con gli indizi raccolti, tutto lascia pensare che per la prima volta sia stato osservato in diretta un intero episodio di cannibalismo stellare.

Fonte: TecnoAndroid