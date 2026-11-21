Prima di andare a dormire, una persona con diabete può controllare sul telefono una specie di semaforo che stima quanto sia probabile un calo della glicemia nelle sette ore successive. A fare il calcolo è un sistema di intelligenza artificiale che elabora i dati di un sensore applicato sul braccio, con l’obiettivo di prevenire l’ipoglicemia notturna. Questa tecnologia è in vendita in Messico da settembre 2026.

Il dispositivo si chiama Accu Chek SmartGuide ed è stato sviluppato da Roche per adulti con diabete di tipo 1 o di tipo 2. Nel paese, secondo l’Indagine nazionale su salute e nutrizione (Ensanut), tra il 2021 e il 2024 circa 14,4 milioni di adulti convivevano con il tipo 2. Per chi usa insulina uno dei rischi della terapia è proprio l’ipoglicemia, cioè una caduta eccessiva del glucosio che può arrivare nel sonno e rendere difficile reagire in tempo.

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I sistemi di monitoraggio continuo in Messico circolano già da diversi anni. FreeStyle Libre 2 Plus di Abbott avvisa quando la glicemia diventa troppo alta o troppo bassa, mentre Guardian Connect di Medtronic ha introdotto allerte su possibili alterazioni fino a un’ora prima. La novità di Roche aggiunge un grafico su come potrebbe evolvere il glucosio nelle due ore successive e una stima specifica del rischio durante la notte.

Dalla misurazione alla previsione

Il sensore aderisce al braccio e misura il glucosio nel liquido interstiziale, il fluido che circonda le cellule sotto la pelle. Niente goccia di sangue come nei test tradizionali. Accu Chek SmartGuide registra i valori ogni cinque minuti e li trasmette al telefono tramite Bluetooth.

Le letture compaiono nell’app mySugr, dove è possibile annotare anche pasti, attività fisica e terapie. Partendo da queste informazioni il sistema produce tre tipi di previsione. C’è un avviso sui possibili cali nei 30 minuti successivi, poi una proiezione dell’andamento sulle due ore e infine una stima del rischio di ipoglicemia nelle sette ore di sonno.

“Ci aiuta ad anticipare le nostre decisioni quando viviamo con il diabete, decisioni di alimentazione, di attività fisica, di idratazione” spiega Mariana Castellanos, responsabile della strategia delle soluzioni vicine al paziente di Roche Messico. Chi riceve un’allerta su un possibile calo può verificare i propri valori e seguire le misure concordate con il medico. La proiezione a due ore permette invece di cogliere eventuali variazioni dopo aver mangiato o fatto esercizio, mentre la funzione notturna classifica il rischio come normale, alto o molto alto prima di andare a letto. Per Castellanos una delle motivazioni dietro questa tecnologia è “il beneficio di potersi anticipare al danno o perfino a un momento fatale”.

Affidabilità delle previsioni e costi in Messico

Misurare il glucosio e prevederne i cambiamenti sono due faccende diverse. Uno studio pubblicato nel 2024 sul Journal of Diabetes Science and Technology ha mostrato che il 99,8% delle letture del dispositivo rientrava in margini di errore considerati clinicamente accettabili. Per sviluppare le funzioni predittive Roche ha collaborato per circa cinque anni con IBM. Le due aziende hanno creato algoritmi addestrati su registri clinici di persone con diabete, in grado di riconoscere schemi ricorrenti e sfruttare lo storico glicemico di ciascun utente. L’intelligenza artificiale, racconta Castellanos, “prende i dati del paziente, impara dal paziente ed emette le previsioni”.

Le prestazioni cambiano a seconda di quanto lontano si cerca di guardare. Nei test pubblicati nel 2024 l’avviso a 30 minuti ha individuato il 95,2% degli episodi valutati. La previsione dell’ipoglicemia notturna ha fatto centro nell’86,5% delle notti analizzate, ma questo dato comprende anche quelle in cui il sistema ha previsto correttamente che non ci sarebbe stato alcun calo. Contando soltanto le notti in cui un’ipoglicemia si è verificata davvero, ne ha riconosciute circa 55 su 100.

Il dispositivo si acquista in farmacia e sulle piattaforme di commercio online a un prezzo medio di 1.400 pesos messicani, circa 68 euro secondo Castellanos. Ogni sensore dura fino a 14 giorni e poi va sostituito, quindi usarne due di fila copre 28 giorni di monitoraggio per una spesa di circa 2.800 pesos, intorno ai 135 euro. Per leggere i dati serve uno smartphone compatibile con mySugr, disponibile per iPhone e per la maggior parte dei dispositivi Android, oltre a un glucometro tradizionale per la calibrazione.

Sul fronte dell’applicazione sono stati eliminati alcuni passaggi di preparazione per ridurre gli errori di manipolazione. “Si stappa e si applica, così com’è. È facilissimo” assicura Castellanos. L’app contiene le istruzioni e, attraverso un codice QR, rimanda a brevi video che mostrano come posizionare il sensore e collegarlo al telefono. Accu Chek SmartGuide si può comprare senza ricetta, anche se la manager consiglia di usarlo sotto la supervisione di uno specialista perché “il medico deve essere in stretta comunicazione con il paziente”.

Fonte: TecnoAndroid