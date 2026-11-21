La California si prepara al peggio davanti alla possibilità di un Super El Niño spinto oltre i suoi limiti abituali dal cambiamento climatico. Non si tratta di un timore astratto, perché lo Stato americano conserva una memoria molto precisa di cosa possa significare un evento di questo tipo. Il riferimento obbligato è l’episodio che si verificò tra il 1997 e il 1998, quando El Niño inzuppò la costa occidentale degli Stati Uniti e lasciò dietro di sé una scia di danni che andò ben oltre i confini californiani, con conseguenze avvertite praticamente in tutto il pianeta. Oggi lo scenario che si profila viene descritto come ancora più potente, perché alla naturale forza del fenomeno si somma l’effetto di un clima che è già cambiato.

Super El Niño: il precedente che la California non ha dimenticato

Per capire la preoccupazione attuale bisogna tornare a quel biennio di fine anni Novanta. El Niño del 1997 e 1998 non fu un episodio qualsiasi. In California si tradusse in piogge abbondantissime, capaci di mettere sotto pressione territori e infrastrutture, mentre su scala globale il fenomeno seminò il caos in regioni lontanissime tra loro. È proprio questa doppia dimensione, locale e mondiale, a rendere quell’evento un termine di paragone così pesante. Quando oggi si parla di un possibile ritorno di qualcosa di simile, il pensiero corre subito a quelle immagini e a quel bilancio.

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La differenza, rispetto ad allora, sta nel contesto. Il mondo che si appresta ad affrontare un nuovo El Niño di forte intensità non è più quello di quasi trent’anni fa. Il riscaldamento globale ha modificato le condizioni di partenza e questo cambia anche la percezione del rischio. Non a caso si parla apertamente di un fenomeno “superpotenziato”, un’espressione che rende bene l’idea di una minaccia che rischia di superare i precedenti storici invece di limitarsi a replicarli.

Perché il clima che cambia rende tutto più incerto

Il punto centrale è il legame tra El Niño e il cambiamento climatico. Il primo è un fenomeno naturale ciclico che da sempre influenza il tempo atmosferico in molte aree del globo. Il secondo agisce invece come un amplificatore, capace di rendere più marcati gli effetti di un evento che già di per sé può essere devastante. È questa combinazione a spiegare perché in California l’attesa sia vissuta con tanta apprensione e perché il mondo intero stia guardando con attenzione all’evoluzione della situazione.

Il timore riguarda soprattutto la possibilità che si ripetano, magari in forma più severa, gli eventi estremi già sperimentati in passato. Piogge torrenziali, danni diffusi e ripercussioni che si propagano da un continente all’altro sono gli scenari che le autorità e gli esperti tengono in considerazione. Il ricordo dell’episodio di fine secolo funziona quasi come un manuale di ciò che potrebbe accadere, con la consapevolezza però che le condizioni attuali potrebbero spingere gli effetti ancora più in là.

Per lo Stato americano la posta in gioco è alta. La California ha già conosciuto sulla propria pelle cosa significhi trovarsi sulla traiettoria di un El Niño particolarmente aggressivo, e proprio per questo l’idea di un Super El Niño alimentato dal riscaldamento globale viene accolta con estrema serietà. Il mondo si sta preparando ad affrontare un fenomeno che potrebbe rivelarsi più potente di quello che inzuppò la California e provocò danni su scala globale tra il 1997 e il 1998.

Fonte: TecnoAndroid