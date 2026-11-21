Meta avrebbe deciso di vendere Muse Charm, il piccolo gadget dotato di schermo che permette di conversare con il proprio agente di intelligenza artificiale Muse, a EUR 273. Al cambio si parla di circa 260 euro, una cifra che finora non era mai stata comunicata in via ufficiale. Il dispositivo era stato presentato all’inizio del 2026 dal CEO Mark Zuckerberg, che in quell’occasione aveva parlato di una spedizione prevista “in tempo per le festività di dicembre”. Sul prezzo però, nessuna parola. Adesso il quadro inizia a diventare un po’ più chiaro, anche se l’azienda continua a mantenere un certo riserbo.

Cosa c’è dentro Muse Charm

Quando aveva mostrato al pubblico il nuovo gadget, Zuckerberg aveva spiegato che Meta era riuscita a racchiudere “l’intera esperienza Muse” in un oggetto di dimensioni ridotte. Dentro ci sono anche la tecnologia vocale in tempo reale e quella degli avatar, due elementi che fino a oggi erano legati soprattutto allo smartphone e alle app dedicate. L’idea alla base di Muse Charm è piuttosto semplice e punta tutto sull’immediatezza. Il dispositivo integra un sensore di impronte digitali e basta un tocco per avviare la conversazione con l’agente AI, senza dover sbloccare il telefono e senza aprire alcuna applicazione.

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Un dettaglio che potrebbe pesare parecchio nella scelta riguarda la connettività. Secondo le indiscrezioni emerse in queste ore, il gadget arriverà in dotazione con un piano dati 5G gratuito di 12 mesi fornito da Verizon. Questo significa che il piccolo assistente potrà funzionare in autonomia, senza appoggiarsi per forza a una rete WiFi o alla connessione dello smartphone, almeno per il primo anno di utilizzo. Non sono invece emerse informazioni su cosa accadrà alla scadenza dell’offerta.

Le parole di Meta e lo smartwatch rinviato

Interpellato sulla questione del prezzo, il portavoce di Meta Tyler Yee ha scelto una risposta che gioca proprio con il nome del prodotto. “Siamo affascinati dall’interesse per i nostri dispositivi AI e avremo presto altre novità da condividere”, ha dichiarato. Nessuna conferma quindi, ma nemmeno una smentita. La stessa dichiarazione è stata ripetuta anche in un secondo momento, a ulteriore richiesta di commento, e risale al 19 novembre.

Muse Charm però non è l’unico progetto hardware in cantiere a Menlo Park. L’azienda starebbe lavorando anche a uno smartwatch, il cui debutto sarebbe stato rimandato al 2027. La ragione del rinvio sembra legata proprio alla priorità data al nuovo gadget, che Meta vuole portare sul mercato il prima possibile. In pratica il colosso guidato da Zuckerberg ha scelto di concentrare gli sforzi su un solo dispositivo alla volta, lasciando l’orologio in secondo piano almeno per il momento.

C’è poi un aspetto curioso che riguarda la comunità degli appassionati. Meta ha infatti reso pubblico il codice open source che consente agli utenti di costruire da soli i propri gadget Muse. Una mossa che ha già dato i primi frutti, visto che c’è chi ha sfruttato quel materiale per realizzare una versione fai da te di Muse Charm, ancora prima che il prodotto ufficiale arrivi nei negozi per le festività di dicembre.

Fonte: TecnoAndroid