Tra le strade di Vice City, GTA 6 nasconde un omaggio che gli appassionati di cinema d’azione riconosceranno quasi subito. In una zona esplorabile della mappa si può infatti mettere le mani su un’auto verde che ricorda molto da vicino la Mitsubishi Eclipse guidata da Brian O’Conner, il personaggio interpretato da Paul Walker nel primo Fast & Furious. È uno di quei segreti pensati per chi, oltre ai videogiochi, ama anche il grande schermo.

Il nuovo open world di Rockstar Games continua così a riempirsi di dettagli e citazioni, e questa trovata colpisce proprio per quanto è diretta. La colorazione accesa, l’impostazione sportiva e l’atmosfera generale riportano alla mente una delle vetture più riconoscibili dell’intera saga cinematografica. Il riferimento non passa inosservato, soprattutto a chi ha visto il film più di una volta.

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C’è però un dettaglio da tenere presente. La macchina di Brian O’Conner non viene consegnata automaticamente al giocatore, quindi serve raggiungere un luogo ben preciso e impossessarsene. Nulla di particolarmente complicato, ma qualche passaggio va fatto con un minimo di attenzione.

Dove trovare l’auto di Paul Walker in GTA 6

Prima di mettersi alla ricerca bisogna completare le sequenze introduttive, cioè la parte iniziale dell’avventura che accompagna il giocatore fino al momento in cui il titolo concede la libertà di esplorare la città. Soltanto da lì in avanti diventa possibile muoversi senza vincoli e dedicarsi alle deviazioni lontane dal percorso principale. A quel punto la meta è Vespucci Island, dove il veicolo è custodito nel garage di una villa. Una volta individuata la proprietà occorre forzare l’accesso al garage, perché nessuno lascia la porta aperta per far entrare i curiosi. È il primo vero ostacolo tra il giocatore e la vettura ispirata alla celebre pellicola.

Anche dentro il garage, comunque, il bolide non può essere guidato immediatamente. Bisogna rompere un finestrino ed eseguire l’avviamento senza chiavi attraverso un minigioco che sfrutta le due levette analogiche del controller. Superata questa procedura, l’auto diventa finalmente utilizzabile per attraversare le strade di Vice City.

Prestazioni e una sorpresa nascosta nel bagagliaio

La deviazione non vale soltanto per il gusto della citazione. Le prestazioni di questo mezzo risultano infatti più vivaci rispetto a quelle della vettura a disposizione di Jason nelle prime fasi dell’avventura. Chi la recupera presto si ritrova quindi con un’alternativa più brillante per spostarsi in città, un vantaggio concreto che va oltre il semplice valore dell’easter egg.

Rockstar ha poi piazzato un’altra trovata direttamente nel veicolo. Aprendo forzatamente il bagagliaio si viene aggrediti da un grosso serpente, un dettaglio che sembra richiamare la famosa gag di Toy Story sul serpente nello stivale. Una scena che molti ricordano bene e che qui viene ripresa in modo del tutto inaspettato.

Il riferimento funziona ancora meglio pensando alla lingua inglese. Lì la parola “boot” può indicare sia lo stivale sia il bagagliaio dell’auto, e il gioco di parole rende la sorpresa ancora più azzeccata per chi coglie il doppio significato. Un piccolo evento nascosto che conferma l’attenzione del team per la cultura pop e per i segreti sparsi lontano dalle missioni principali. Per orientarsi meglio in Leonida e scovare questi angoli meno battuti, Rockstar ha inoltre pubblicato una mappa ufficiale gratuita del gioco, disponibile per chiunque voglia avere un riferimento più chiaro durante l’esplorazione.

Fonte: TecnoAndroid