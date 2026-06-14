Bluetooth Android si disconnette? L’impostazione da cambiare subito

Quando il Bluetooth si disconnette all’improvviso sullo smartphone Android, la prima reazione è quasi sempre la stessa: dare la colpa alle cuffie o pensare che il telefono stia iniziando a fare i capricci. Eppure, nella stragrande maggioranza dei casi, il vero responsabile è ben nascosto dentro il sistema operativo. Auricolari che smettono di funzionare nel bel mezzo di una canzone, smartwatch che perdono la sincronizzazione, Android Auto che molla la presa senza preavviso. Tutta roba che fa imprecare, ma che spesso ha un’origine software ben precisa.

Su tantissimi dispositivi Android esiste infatti una funzione legata al risparmio energetico che può tagliare di netto la connessione wireless pur di salvare qualche goccia di batteria. Sulla carta è un’ottima idea, perché allunga l’autonomia. Nella pratica, però, finisce per rovinare la stabilità del collegamento con gli accessori senza fili.

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Perché la connessione continua a saltare

Negli ultimi anni Android è diventato decisamente più severo nel gestire l’energia. I produttori, in particolare su Samsung, Xiaomi, Oppo e OnePlus, hanno spinto sull’acceleratore con sistemi di ottimizzazione sempre più sofisticati. E qui sta il punto dolente: queste ottimizzazioni a volte coinvolgono anche il Bluetooth.

Funziona più o meno così. Quando il telefono si accorge che un servizio non viene usato di continuo, tende a frenarne l’attività in background. Risultato? Il sistema mette il Bluetooth “in standby” o ne riduce il funzionamento appena lo schermo si spegne, generando quelle interruzioni improvvise che tutti conosciamo. Il fenomeno si fa sentire soprattutto con cuffie wireless, smartwatch e impianti per auto, cioè proprio quei dispositivi che dovrebbero restare agganciati anche quando il telefono riposa in tasca.

L’impostazione da cambiare subito

La buona notizia è che la soluzione è più banale di quanto si pensi. Si tratta semplicemente di impedire ad Android di applicare le restrizioni batteria al servizio Bluetooth.

Il percorso è questo: aprire le Impostazioni, andare nella sezione App e attivare la visualizzazione delle app di sistema. Una volta lì, basta cercare “Bluetooth”, entrare nella parte dedicata alla batteria e cambiare il profilo da “Ottimizzata” a “Senza restrizioni”. I nomi delle voci possono variare un po’ a seconda del produttore e della versione installata, ma la logica non cambia di una virgola: bloccare il sistema che limita da solo il Bluetooth per risparmiare. Fatta questa modifica, in molti raccontano di aver ritrovato una connessione finalmente solida, specie con auricolari e smartwatch.

C’è da preoccuparsi per la batteria? Tecnicamente sì, perché il Bluetooth resterà più sveglio in background e Android non potrà più sospenderlo a piacimento. Nella realtà, però, l’impatto sull’autonomia è quasi sempre minimo, soprattutto sui modelli più recenti. Tra perdere una manciata di percentuale di carica e ritrovarsi le cuffie che si scollegano durante una chiamata o un allenamento, la scelta è abbastanza scontata.

Anche su Windows succede la stessa cosa

Il problema non è esclusiva degli smartphone. Pure su Windows molti computer disattivano da soli l’adattatore Bluetooth per risparmiare energia, con conseguenze su mouse, tastiere e cuffie senza fili.

Qui serve aprire Gestione dispositivi, raggiungere la sezione Bluetooth e aprire le proprietà dell’adattatore principale. Nella scheda del risparmio energia si toglie la spunta dalla voce che permette al PC di spegnere il dispositivo. Anche in questo caso il miglioramento può essere immediato.

C’è chi passa ore a riassociare dispositivi, riavviare il telefono o addirittura sostituire cuffie perfettamente funzionanti, ignorando che il colpevole è quasi sempre il sistema di ottimizzazione energetica. Una piccola modifica nascosta tra le impostazioni può eliminare buona parte di questi grattacapi, restituendo un’esperienza fluida con auricolari, smartwatch e accessori wireless.