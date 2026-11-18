Quattro blackout in appena sei giorni hanno colpito alcune delle infrastrutture digitali più importanti degli Stati Uniti, ma dietro questa sequenza non c’è alcun attacco informatico coordinato. Tra il 12 e il 17 novembre 2026 si sono fermati prima i servizi di Microsoft, poi le partenze dei voli decise dalla Federal Aviation Administration, quindi i pagamenti di JPMorgan Chase e infine diversi servizi online di Apple. La vicinanza temporale ha alimentato il sospetto di un’offensiva orchestrata, eppure le verifiche disponibili raccontano eventi del tutto separati.

Le aziende coinvolte non hanno trovato tracce di attacchi informatici e, pur con indagini non ancora chiuse del tutto, non esiste alcuna prova pubblica di una regia comune. L’ingegner Pierluigi Paganini, ceo di Cybhorus e direttore dell’Osservatorio sulla cybersecurity Unipegaso, invita a restare ancorati ai fatti. «Sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, non riteniamo che questi disservizi siano riconducibili ad attacchi informatici, né tantomeno a una campagna coordinata» ha spiegato. Il vero nodo, secondo l’esperto, è la crescente interdipendenza dei servizi digitali. Piattaforme cloud, reti e sistemi di autenticazione condividono spesso componenti essenziali e così un errore circoscritto può arrivare a coinvolgere milioni di persone. Per questo servono architetture più resilienti, ridondanza, test periodici e piani di continuità capaci di mantenere attive le funzioni essenziali anche quando un fornitore tecnologico si ferma.

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Microsoft e FAA, quando il guasto si moltiplica

Il primo stop è partito giovedì 12 novembre alle 17.20 italiane e si è trascinato fino alle 17.10 del giorno successivo. Al centro del problema c’era Exchange Online, il sistema su cui poggia la posta aziendale di Outlook. Molti utenti non riuscivano ad aprire le caselle e parecchi messaggi sono arrivati in ritardo, mentre Teams, OneDrive, SharePoint e Copilot hanno subito disagi di intensità variabile. Il rapporto preliminare diffuso dal colosso di Redmond il 15 novembre ha ricondotto tutto a un difetto software introdotto a luglio nei server che gestiscono l’accesso ai servizi. Rimasto nascosto per oltre tre mesi, il bug è emerso quando parte del traffico di Teams è stata spostata sull’infrastruttura principale, già indebolita dall’indisponibilità temporanea del 14% delle risorse. I primi server si sono bloccati e i sistemi automatici hanno dirottato le richieste su quelli ancora attivi, che a loro volta hanno ceduto. In meno di due ore il guasto è diventato globale e oltre l’80% dei server coinvolti è risultato fuori uso. L’azienda ha escluso sia attacchi esterni sia responsabilità degli agenti di intelligenza artificiale.

Il 13 novembre, dalle 21.30 italiane, l’ente americano per l’aviazione ha imposto un ground stop nazionale, cioè il blocco di tutte le partenze, rimasto in vigore fino alle 2.15 italiane del 14 novembre. Le comunicazioni e i dati radar destinati ai controllori erano diventati instabili e fermare i decolli serviva a ridurre il numero di aerei da gestire. La relazione del 15 novembre ha individuato l’origine nella rete di telecomunicazioni del controllo aereo, dove gli apparati più datati hanno iniziato a ricevere circa mille tentativi di connessione ogni quattro o cinque secondi. I punti sospettati sono una struttura radar ad Amarillo, in Texas, e un sito radio a El Dorado, in Arkansas, dove un fornitore stava installando un nuovo router nel passaggio dai vecchi collegamenti in rame a sistemi più moderni. Anche qui nessuna evidenza di un cyberattacco.

Banche e Apple, gli ultimi due disservizi

Lunedì 16 novembre migliaia di clienti hanno segnalato difficoltà con home banking, pagamenti e trasferimenti. Le lamentele riguardavano JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup e il circuito Zelle, tanto da far temere un blocco dell’intero sistema finanziario. In realtà Chase ha scoperto un bug software in un sistema hardware gestito internamente, che rallentava alcune transazioni. Il portavoce Joe Evangelisti ha chiarito che gli altri istituti subivano ritardi solo quando un’operazione coinvolgeva un conto Chase. Il problema è stato risolto la sera stessa e martedì 17 la banca ha confermato che tutto procedeva regolarmente, senza prove di furti o conti compromessi.

Proprio il 17 novembre sono cresciute le segnalazioni sui servizi della casa di Cupertino. Molti utenti sono stati disconnessi da iCloud su iPhone e Mac, altri hanno avuto problemi con App Store, Apple Music e l’attivazione di nuovi dispositivi, con disagi particolarmente evidenti nel tardo pomeriggio italiano. La pagina ufficiale sullo stato dei servizi ha riconosciuto anomalie su iCloud Account & Sign In, App Store, Apple Music e AppleCare on Device, oltre ad avvisi per gli strumenti degli sviluppatori come App Store Connect e Xcode Cloud. Sulle cause si sa ancora poco, ma i malfunzionamenti sembrano legati ad aggiornamenti interni non andati come previsto.

Fonte: TecnoAndroid