Organizzare le feste tra decorazioni da scegliere, cene da preparare e viaggi da prenotare può diventare un piccolo rompicapo, e Google prova a semplificare le cose con una serie di nuovi strumenti dentro Google Search. Le novità, annunciate il 16 novembre, riguardano l’app Google su Android e iOS e mettono insieme due approcci diversi. Alcune funzioni sfruttano la fotocamera dello smartphone, altre si affidano ad AI Mode per confrontare opzioni e disponibilità. C’è però un dettaglio da tenere a mente fin da subito, perché non tutto arriva ovunque nello stesso momento e molto dipende dal mercato e dalla singola funzione.

La fotocamera diventa un aiuto in cucina e per le decorazioni

Il caso più curioso riguarda la cucina. Quando una ricetta prende una piega inattesa, Google suggerisce di aprire l’app, toccare l’icona Live e inquadrare il piatto con la fotocamera. A quel punto basta descrivere a voce cosa non va e chiedere qualche consiglio. La risposta arriva con indicazioni pratiche e collegamenti per approfondire, cosa che può tornare utile per recuperare una preparazione partita male. Va detto però che si tratta pur sempre di un contenuto generato dall’intelligenza artificiale, quindi da valutare con attenzione, soprattutto quando sono in ballo cotture e sicurezza alimentare.

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Sul fronte degli addobbi entra in scena Google Lens. Una decorazione notata in vetrina o in una fotografia può essere ricreata scattando un’immagine o caricando uno screenshot, per poi chiedere al motore di ricerca di individuare i singoli elementi che compongono la scena. Chi usa Android ha a disposizione anche Circle to Search, indicato da Google come alternativa per selezionare un’immagine direttamente sullo schermo.

Hotel, ristoranti e spettacoli passano da AI Mode

La parte più ambiziosa dell’annuncio riguarda AI Mode, presentata come uno strumento capace di confrontare hotel, organizzare un itinerario e cercare un tavolo al ristorante. In certi casi la prenotazione si completa senza mai lasciare Google, in altri l’utente viene indirizzato verso il partner che gestisce il servizio. La stessa modalità è in grado di cercare biglietti per spettacoli e di monitorare la disponibilità di nuovi posti, inviando una notifica quando ci sono aggiornamenti.

Qui arriva il punto dolente per chi vive in Italia. Google specifica che la prenotazione degli hotel direttamente in AI Mode è disponibile negli Stati Uniti, in inglese e soltanto per alcune strutture. Anche le prenotazioni al ristorante sono limitate a determinati mercati e lingue. L’annuncio quindi non significa che ogni funzione sia già attiva nel nostro Paese.

Come provare le novità sullo smartphone

Per farsi un’idea concreta il punto di partenza è sempre l’app Google. Si può provare Lens oppure la ricerca vocale e verificare quali strumenti compaiono effettivamente nel proprio account. Per quanto riguarda AI Mode, sia la presenza dell’opzione sia i risultati mostrati possono cambiare in base al Paese, alla lingua e alla disponibilità del servizio.

Le nuove possibilità di Google Search puntano a ridurre i passaggi da un’app all’altra quando si cerca un’idea, un posto o un evento. Prima di acquistare o prenotare è comunque bene controllare prezzi, disponibilità e condizioni direttamente con il fornitore, perché il riepilogo generato dalla ricerca aiuta a orientarsi ma non sostituisce la conferma finale.

Fonte: TecnoAndroid